Основатель АВТОТОР подарил православной гимназии коллекцию наград и монет

Пришкольного музея с такими сокровищами, как в православной гимназии Калининграда, теперь, пожалуй, нет больше нигде. По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне основатель АВТОТОР Владимир Щербаков подарил учебному заведению сразу две шикарные коллекции. Это собрание из 461 медали и орденов и более сотни монет с изображением всех правителей и наиболее значимых храмов России. Кроме того, учебное заведение получило в подарок два телевизора для трансляции видеоматериалов и презентаций в своих музеях.

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- Когда я увидела эту коллекцию, то, честно скажу, у меня была дрожь по телу, - признается заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Курдай. - К сожалению, чем больше проходит времени, тем больше предпринимается попыток фальсифицировать историю. И задача пришкольных музеев заключается в том, чтобы подрастающее поколение хранило память о Великой Отечественной войне и ее героях. Эти награды уникальны не тем, что изготовлены из драгоценных металлов, а тем, что за каждой из них стоит человек. В наш музей ребята ходят с первого класса и стоят, не шелохнувшись, слушая рассказы о тех, кто здесь воевал и чьи личные вещи есть в нашей экспозиции. Детям всегда важен образ, из таких фрагментов у них складывается целостная картина о Великой Отечественной войне. Нужно видеть, с каким изумлением и восхищением, например, наши маленькие гимназисты узнают о том, что медалью «За боевые заслуги» был награжден 6-летний Сережа Алешков, который обнаружил фашистское логово и под обстрелом добежал до своих, чтобы сообщить о нем, а потом вытащил из-под завалов своего командира! Ведь ему тогда было меньше лет, чем нашим первоклассникам. Такая возможность показать ребятам «живые» медали и ордена бесценна для нас, как для педагогов. Уверена, все выпускники гимназии будут помнить наш музей и те знания, которые благодаря ему получили. Низкий поклон Владимиру Ивановичу Щербакову за этот дорогой во всех смыслах подарок!

Коллекция наград серьезно поможет и в исследовательской работе, которую проводит поисковый отряд гимназии ДОЛГ (Доблесть, Отвага, Любовь к родине, Героизм).

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- Мы занимаемся исследовательскими проектами и рассказываем другим гимназистам о героях Великой Отечественной войны. Теперь, когда мы будем демонстрировать эти награды, дети будут видеть за ними настоящих людей и подвиги, которые они совершили, - отмечает одиннадцатиклассница Мария Павлий.

Из-за ситуации с коронавирусом гимназисты сейчас также находятся на дистанционном обучении. Благодаря Владимиру Щербакову и компании АВТОТОР всех ребят удалось обеспечить планшетами, и учебный процесс проходит максимально эффективно. Есть семьи, где растут шестеро детей, и все они также были обеспечены планшетами, ведь к единственному компьютеру всегда возникает очередь.

Напомним, что АВТОТОР стоял у самых истоков появления гимназии в Калининграде. Ее второй корпус возводился при непосредственном участии компании, а третий корпус строился не только на средства автопроизводителя, но и лично Владимира Щербакова. Владимир Щербаков, его супруга Наталья Щербакова и их сын главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков учредили Балтийский православный благотворительный фонд, который уже много лет опекает гимназию. За все время общий объем финансовой помощи превысил 400 млн рублей. В том числе на средства фонда были оборудованы класс виртуальной реальности, кабинет промышленного дизайна, гончарная мастерская, класс робототехники и гимназический пресс-центр, появилось уютное кафе для ребят и учителей. Владимир Щербаков передал ребятам и часть личной библиотеки - всего более 2000 книг.