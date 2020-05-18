Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 году

Изменения во взимании налогов не коснутся доходов, возникающих в процессе управления паевыми инвестиционными фондами УК «Открытие». Налоговые льготы сохранятся для вложений с использованием индивидуального инвестиционного счета и для клиентов «Открытие Брокер» при долгосрочном владении ценными бумагами.

С 2021 года налог на доходы физических лиц с вкладов будет взиматься по-новому в соответствии с принятым законом о НДФЛ на проценты по вкладам и доход по облигациям.

Однако изменения не затрагивают вложения в паевые инвестиционные фонды, в том числе ЗПИФы и БПИФы, так как доходы, возникающие в процессе управления ими, не подлежат налогообложению.

Это означает, что поступившие дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям не попадут под налог. Налогом будет облагаться только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая.

Если клиент владеет паями ОПИФ и БПИФ более трех лет, налог с дохода от его продажи не будет взиматься в пределах 3 млн рублей за каждый год владения. Таким образом, пайщику придётся платить налог только в том случае, если его прибыль от инвестиций превысит 9 млн рублей за три года. Воспользоваться этим вычетом могут как пайщики фонда «Открытие-Облигации», так и пайщики других ОПИФ УК «Открытие».

Компания предлагает паевые инвестиционные фонды, каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. При обмене паев одного фонда на паи другого фонда срок владения не прерывается. А это значит, что клиент может менять инвестиционные стратегии в течение трех лет и при этом сохранить налоговую льготу. Оформить заявку на приобретение паев можно в личном кабинете УК «Открытие», не выходя из дома, через процедуру идентификации портала Госуслуги или систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Второй вариант компенсировать налоги — купить облигации на индивидуальный инвестиционный счет, который можно оформить в «Открытие Брокер» (ИИС). Налог с купона будет покрываться возвратом 13% от внесенной на счет суммы. Пока ежегодно на счет можно вносить не более 1 млн рублей, а вычет на взносы будет предоставлен исходя из 400 тыс. рублей. То есть максимальная сумма вычета составит 52 тыс. рублей в год.

Есть и другой тип вычета, по которому можно будет не платить налог на прибыль от операций с ценными бумагами – этот вариант подойдет тем, кто рассчитывает получить существенный доход на рынке. Сейчас обсуждается увеличение суммы максимального взноса до 2-3 млн рублей. Если такие изменения будут приняты, для инвесторов, имеющих возможность осуществлять инвестиции в таком объеме, ИИС второго типа будут одним из эффективных способов инвестиций, в том числе в облигации.

Облигационные стратегии на ИИС представлены и в линейке управляющей компании «Открытие», специалисты которой инвестируют капитал в потенциально доходные идеи. В стратегиях ИИС «Сберегательная» и ИИС «Стабильная» более 90% активов — облигации ОФЗ, надежность которых гарантируется государством.

Выбор в качестве инвестиционного инструмента стратегий доверительного управления на базе ИИС позволяет инвесторам также через три года вернуть вложенные средства, получить доходы от инвестиций и государственную льготу в виде налогового вычета в размере 13% от внесенных денег или освобождения от налогообложения прибыли от операций с ценными бумагами.

Еще один способ освободить доход по ценным бумагам от налога — инвестировать на срок от трех лет в ценные бумаги через «Открытие Брокер». Размер вычета определяется следующим образом: количество полных лет владения ценными бумагами умножается на 3 млн. Таким образом, за три года владения максимально можно освободить от налога до 9 млн рублей, за четыре года — до 12 млн рублей, за пять лет — до 15 млн рублей и т.д.

Данный вычет можно применять не только к ценным бумагам, которые обращаются на Московской бирже, но и к иностранным акциям, торгующимся на Санкт-Петербургской бирже. Акции иностранных компаний номинированы в валюте, а значит, могут стать отличной защитой от колебаний рубля.

Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами «Открытие Инвестиции»: «После вступления в силу соответствующих законодательных изменений мы ожидаем, что ставки по облигациям будут в среднем выше, чем по вкладам в банках с аналогичным уровнем кредитного риска. Благодаря налоговым льготам рассчитываем на сохранение, а, возможно, и усиление притока средств в инструменты финансового рынка.

В линейке финансовых решений фабрики «Открытие Инвестиции» представлены продукты, ориентированные на все группы инвесторов. Это и паевые инвестиционные фонды, и стратегии доверительного управления от УК «Открытие», и, конечно, возможность воспользоваться идеями аналитической команды «Открытие Брокер» и инвестировать самостоятельно».

«Открытие Инвестиции» — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Участники глобального проекта совместно разрабатывают и предлагают инвестиционные продукты и стратегии для частных клиентов.

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 2 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год. Активы под управлением на 31.03.2020 г. — более 203 млрд руб.

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.