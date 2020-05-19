О чем говорит Калининград: Плато по коронавирусу, курорты под запретом и холодное лето 2020-го

ВЫШЛИ НА ПЛАТО

В последние дни число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией держится на уровне около 30 в сутки. Нет ни резких всплесков, ни заметного снижения. Это позволяет властям прийти к выводу, что эпидемия в Калининградской области вышла на плато.

- С учетом того, что ежедневный прирост у нас примерно одинаковый, наверное, мы на плато стоим или близко к нему находимся, - сообщил журналистам заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов.

Дополнительным подтверждением того, что ход пандемии стабилизировался, являются показатели числа выздоровевших. В минувшую пятницу впервые с начала эпидемии было зафиксировано суточное превышение числа выздоровевших над числом новых заболевших, во вторник, 19 мая, ситуация повторилась. Если примерно так все пойдет и дальше, то, возможно, не сбудутся отнюдь не радостные прогнозы министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко. Напомним, на одной из последних встреч с журналистами он говорил, что самыми тяжелыми для нас днями станут 20-е числа мая.

ПОДРОБНЕЕ

КУРОРТЫ НА ЗАМКЕ

Несмотря на то, что что формально режим самоизоляции не действует уже более недели, некоторые ограничения, как вы прекрасно знаете, сохраняются. Среди них - поездки на выходные на приморские курорты: в Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск и Янтарный. То есть в будний день туда можно поехать совершенно свободно, а вот в выходные - совершенно иная история. Во всяком случае в последние субботу и воскресенье на въездах в города стояли посты ГИБДД, и товарищи в погонах разворачивали обратно всех, кто не имел прописки в приморских городах или не обладал там недвижимостью.

- Балтийцы в гости никого не ждут! - прямо заявил мэр Балтийска Сергей Мельников. - Жители города, конечно, по променаду прогуляться могут, соблюдая дистанцию, но только потому, что он у нас не такой, как в Светлогорске. А калининградцы пусть сидят дома. Помните же этот хэштег: #сидимдома? Вот и надо сидеть, пока эпидемия не пройдет.

Впрочем, в Светлогорске и Зеленоградске даже по променаду не погуляешь, поскольку все променады (а также парки и учреждения культуры вместе с барами-ресторанами) закрыты.

Трудно сказать, какое решение примет оперативный штаб по поводу следующих выходных, откроет ли ворота морских курортов для всех желающих, но рискну предположить, что если не произойдет резкого затухания эпидемии (а это вряд ли случится), с прогулками по бывшему Кранцу придется повременить. Остаются дикие пляжи - в Филино, Приморье, Поваровке. Оттуда вас не выгонят, но социальную дистанцию соблюдать категорически рекомендуется даже на диких пляжах. И про маски не забывайте.

ПОДРОБНЕЕ

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

Если честно, то ехать на море даже при наличии свободного времени не очень хочется. Потому что погода далеко не шепчет. Как отмечают синоптики, давно в Калининградской области не было такого холодного мая. Помните же недавние заморозки и снегопад на востоке региона? Да и насчет лета прогнозы оптимистичными не назовешь. Понятно, что погода, особенно калининградская крайне переменчива, но пока синоптики нам предрекают температуру воздуха в районе 20 градусов по Цельсию (плюс-минус два-три градуса), ветры и дожди. И все это безобразие будет продолжаться и в июне, традиционно холодном и дождливом, и в июле. Настоящее лето наступит разве что в августе,да и то не факт.

ПОДРОБНЕЕ