2020-05-19T12:29:26+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: 66% россиян не будут делать ремонт этим летом

Только 21% россиян готовы потратить лето после карантина на ремонт дома или дачи. 20% (14% жителей Москвы и Московской области) не могут позволить себе необходимый ремонт из-за отсутствия денег
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У 5% вообще нет своего жилья. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

47% опрошенных намерены потратить на домашний ремонт не более 60 тысяч рублей. 25% россиян собираются уложиться в сумму не более 150 тысяч рублей. 2% россиян (6% москвичей) оценили бюджет своего ремонта в 500 тысяч-1 миллион рублей, 3% готовы раскошелиться на сумму свыше 1 миллиона.

Почти для трети части россиян ремонт дома или дачи остается веским основанием, чтобы брать кредит в банке, даже несмотря на кризис и падение доходов. Точно не будет брать кредит на ремонт 42% респондентов. При этом 12% россиян (и 11% жителей столичного региона) твердо намерены взять такой кредит и еще 17% (и 16% москвичей) склонны поступить так же.

Накануне лета только 26% россиян (среди москвичей таких существенно меньше - 17%) заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 23% такого роста не произошло.

46% россиян (52% жителей Московского региона) не делают продуктовых запасов на зиму за счет большего урожая на даче и не намерены менять привычки из-за коронавирусного кризиса. При этом 29% опрошенных (20% москвичей) заявили, что такие запасы им пригодятся из-за повышения цен. 25% респондентов (28% в Москве и Московской области) сочли продуктовые запасы на зиму необходимостью из-за снижения своих доходов.

Только 4% россиян (6% москвичей) намерены тратить после карантина больше, чем до начала пандемии. 34%(46% в Москве и Московской области) надеются обойтись в посткарантинной жизни без сильной экономии. При этом 34% респондентов (27%- в столичном регионе) заявили, что и до кризиса были вынуждены существовать в режиме экономии. Еще 22% сказали, что потеряли работу, и поэтому им неизбежно придется экономить после карантина.

* Опрос проведен банком «Открытие» 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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