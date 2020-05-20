Кризис как возможность заработать: стоит ли инвестировать во время пандемии

Далеко не для каждого кризис означает крушение всех надежд и денежные потери. Ориентирующиеся в ситуации люди называют это время «распродажей» и видят возможность заработать. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся из-за пандемии COVID-19, количество имеющих брокерские счета физических лиц в России продолжило расти. По данным Московской биржи за март их число увеличилось на 320 тыс., а с начала 2020 года – на 713 тыс., достигнув 4,57 млн человек. В марте частные инвесторы вложили в российские акции на этой площадке 43,7 млрд рублей, что вдвое больше, чем максимальный объем покупок в месяц в 2019 году.

- Дело в том, что после сильнейшей коррекции цена большинства бумаг сильно снизилась и стала очень привлекательной для покупки. На сегодняшний день, несмотря на сохраняющуюся неопределенность и большие риски в экономике, большая часть «просадки» уже в значительной степени выкуплена инвесторами. Это еще раз демонстрирует, что период распродаж – самый подходящий момент для формирования долгосрочных портфелей, - поясняет Дмитрий Фирсов, финансовый консультант ООО «ФинФлагман», представитель АО «Финам» в Калининграде.

По его мнению, беспрецедентный вброс новой ликвидности за счет эмиссии и нулевые ставки центробанков крупнейших мировых экономик говорят в пользу того, что рынки продолжат восстанавливаться.

- Но в подобных обстоятельствах, разумеется, крайне важным является грамотный подход к инвестированию и тщательное управление рисками, - добавляет Фирсов.

О необходимости тщательно продумывать свои действия на инвестиционном рынке говорит и директор Калининградского филиала «Премьер БКС» (АО «БКС Банк») Виталий Багаманов:

- Правильная стратегия должна предусматривать различные варианты развития событий, в том числе и негативные, и всегда должна отталкиваться от целей инвестора и от его инвестиционного профиля. Выяснение инвестиционного профиля - достаточно несложная процедура, которая позволяет ответить на вопрос, где инвестор находится в координатах “риск/доходность”. Это ключевое понятие не только для инвестиций, но и для жизни вообще, - говорит он. - Если мы хотим рассчитывать на более высокую доходность, то это подразумевает и более высокие риски. Если, напротив, мы не хотим рисковать, то должны понимать, что наши инвестиции в обмен на консервативность и стабильность будут менее доходными, чем могли бы быть.

Идея купить подешевле во время кризиса и продать подороже после его окончания - совершенно правильная, соглашается Багаманов, но добавляет: лишь с соблюдением вышеизложенных принципов.

- Если вы - консерватор и в целом не любите переживать, то и инструментарий тоже должен быть более консервативным (например, облигации), - поясняет он. - Если акции (более рисковый актив) - в принципе подходящий для вас инструмент, то, безусловно, сейчас правильный момент для того, чтобы в них инвестировать. Но дальше возникает вопрос «А что именно брать?», потому что рынок акций снижался довольно широким фронтом.

Что купить

По мнению директора Калининградского филиала ООО ИК «Фридом Финанс» Екатерины Кокориной, стоит обратить внимание на акции компаний, которые могут легко рассчитываться по своим долгам, имеют большой запас денежных средств и могут купить более слабые компании.

- Сырьевые и относительно дешевые активы всегда стремительно восстанавливаются. Присмотритесь к компаниям, работающим в сфере массового потребления. Несмотря на тотальный карантин по всему миру, продуктовые магазины, аптеки, строительные магазины продолжали работать, и за это время даже увеличили свою выручку. Такие компании и дальше будут пользоваться большим спросом, - считает она.

Другой важный тренд – рост интереса отечественных инвесторов к американскому рынку акций, отмечает Дмитрий Фирсов.

- В отличие от всех недавних кризисов, когда заметно сильнее падал именно российский рынок. В результате сложились привлекательные уровни для покупки. Лучшие результаты сейчас показывает технологический сектор США. Можно выделить такие сегменты как игры, онлайн-стриминг, маркетплейсы, онлайн-конференцсвязь, социальные сети, кибербезопасность. Компании этих направлений получают сегодня наибольшую выгоду от происходящих событий, - полагает он.

О рисках

Основной риск в инвестировании, по словам Кокориной – рыночный, если говорить об акциях (риск негативного изменения цены), а также кредитный и процентный, если говорить об облигациях (риск банкротства компании и изменения ставки соответственно). - Держатели акций могут сталкиваться с высоким изменением цены в коротком промежутке времени. В итоге бывает сложнее определить оптимальную цену для покупки и цель для последующей продажи бумаги. Держателям облигаций в свою очередь труднее выбрать эмитента (компанию). Рейтинги компаний не всегда объективно отражают их платежеспособность, в кризис это может быть особенно заметно. Плюс ко всему сложно предсказать поведение рыночных процентных ставок, которые могут играть как в плюс, так и в минус для портфеля инвестора. В нынешней ситуации есть риски выбрать для инвестирования те компании, которые сильнее всего пострадают от кризиса и начнут восстанавливаться медленнее, - поясняет эксперт.

Один из советов начинающим инвесторам, с которым солидарны многие финансовые консультанты, заключается в распределении инвестируемых средств между различными объектами вложения, что позволяет существенно снизить риск потерять все при неблагоприятном развитии событий. В любом случае кидаться в омут с головой не стоит, прежде чем вкладывать деньги необходимо разобраться для начала в базовых инвестиционных понятиях.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по Телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.