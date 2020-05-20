«Сделали такие фото, чтобы люди дочитали до конца»: калининградские рестораторы объяснили, зачем разделись догола

Калининградские рестораторы присоединились к акции #голыерестораны, которую запустили в Краснодаре. Фотографии с обнаженными сотрудниками у себя в Фейсбуке выложил руководитель Britannica Project, владелец сети ресторанов «Британника», «Пармезан», «Пепперончино» и других Максим Здрадовский.

«Наши ребята тоже хотят уже кричать! Этот карантин раздел догола всю индустрию гостеприимства! Этот кризис «раздел» всех - и акционеров и менеджмент и работников - мы сейчас все «голые» и речь вовсе не о нашей сети - «голыми» стали все рестораны, все отели и все турфирмы региона. Мы честно не хотим хайпить на этой акции, мы НЕ хотим показывать стриптиз, мы не хотим дурачиться, мы серьезные ребята - мы хотим только одного - хотим работать! Мы хотим привлечь внимание к проблемам всех ресторанов нашего региона - да сейчас тут все уже почти голые», - пишет Максим.

В соцсетях эти фотографии тут же разлетелись, пошли репосты и лайки.

- Мы сделали такие фото, чтобы люди прочитали наш важный пост до конца. Мы говорим о том, что нас действительно волнует. Все рестораны в нашем регионе – от морского побережья до центра Калининграда – в сложнейшем положении, - говорит «Комсомолке» Максим Здрадовский. – Но мы – самые смелые и не боимся принять удар на себя.

По его словам голые фотографии на самом деле не совсем голые.

- Мы фотографировались в нижнем белье. Выглядели как на пляже. Потом над фотографиями поработали в фотошопе, - признался Максим Здрадовский. – Съемки проходили в двух ресторанах «Пармезан». Все было прилично. Все мы – люди серьезные, с семьями, с детьми. Я тоже принял участие в съемке, чтобы поддержать ребят. Я - на фото с рыбой, в центре.

Откровенными снимками рестораторы хотят привлечь внимание к своим проблемам.Фото: Facebook

В обращении Максим и его коллеги просят открыть для посещения летние террасы.

«Да, мы осознаем важность безопасности наших гостей, мы готовы продумать полутораметровые интервалы между столиками, работать в масках, пройти все тесты на коронавирус, на антитела - но мы хотим работать! Мы хотим открыть летние площадки и летние террасы - они точно не опаснее супермаркетов, торговых центров и парикмахерских и общественного транспорта! Мы просим дать нам право делать то что умеем лучше всего - быть гостеприимными, обслуживать и кормить наших гостей. Мы просим обратить внимание на всю индустрию гостеприимства нашего региона. Откройте летние площадки, откройте рестораны! Хотите ходить в рестораны - поддержите нас!», - говорится в обращении.

В интернете реакция на фото из ресторанов разная. Кто-то поддерживает, соглашаясь с тем, что зайти в кафе не опаснее, чем посетить торговый центр. Есть и негативные отклики.

«Конечно же мы все осознаем что в сети будет и негативная реакция на нашу акцию, будут комментировать разное, кто-то нас не поймет, кто посмеется, знаем, что будет и агрессия и т.д. - но мы этого совсем не боимся - мы крутая и сильная команда», - пишет Максим.

В его десяти ресторанах занято порядка 700 человек. Коллективы удалось сохранить на 90 процентов.

- Мы стараемся держаться. Кто-то ушел в отпуск, кто-то работает на доставке, курьером. Но один наш шеф-повар, например, пошел работать на стройку. Потому что у него семья, дети. И мы его понимаем, поддерживаем и ждем, - говорит Максим Здрадовский. – Доставка сейчас это лишь 15 процентов от нормальных выручек. Но она хоть как-то позволяет существовать. Рынок в Калининградской области просел на 80-85 процентов. Все серьезно, непросто. Вот поэтому мы и решили присоединиться к акции и сделали такие фотографии.

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