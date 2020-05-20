Калининградский врач из «красной зоны» - о борьбе с коронавирусом: «Работа напряженная, но с нагрузкой справляемся»

Калининградская областная инфекционная больница самой первой стала принимать пациентов с коронавирусом в нашей области. Сейчас, когда зараженных стало больше, нагрузка выросла в разы, но медики держат удар.

- Мы полностью подготовлены к лечению опасных инфекционных заболеваний и к новой коронавирусной инфекции в том числе. Работа напряженная, но с нагрузкой справляемся, - уверяет заведующий первым отделением "инфекционки" Юрий Герасимов. - Есть все необходимое современное оборудование, препараты, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Поставленные задачи решаем в полном объеме. Стараемся наших пациентов вылечить и у нас это получается, выписаны из стационара десятки калининградцев. Думаю, так будет и в дальнейшем, когда эпидемический процесс пойдет на спад. Уверен, мы победим коронавирусную инфекцию! Курс лечения легких форм COVID19 обычно составляет до 10 дней, тяжелые, осложненные формы требуют более длительного срока лечения в стационаре. Отмечу, что все наши сотрудники здоровы. Максимально обеспечены условия для отдыха и нормального питания персонала во время дневной и круглосуточной смен.

- Надбавки, обещанные властями, вы уже получили? - спрашиваю у доктора.

- Предусмотренные выплаты и надбавки всем сотрудникам полностью выплачены за апрель, то есть с момента начала эпидемии COVID19 в Калининградской области. Как нам и обещали, получили в соответствии с категориями. Врачи 80 тысяч рублей, средний медперсонал - 50 тысяч рублей, младший медперсонал - 25 тысяч.

Юрий Герасимов.

По словам Юрия Герасимова, настрой в коллективе сплоченный и боевой.

- Конечно, медикам опасаться заражения надо. Это очевидно. Мы настроены работать и умеем работать с особо опасной инфекцией, соблюдая все меры предосторожности и воспринимаем ситуацию очень серьезно, иначе неизбежны случаи заражения среди персонала, - говорит доктор.- Через «Комсомолку» хочу обратиться к жителям региона: именно от вас, от вашего правильного поведения, соблюдения масочного режима, гигиены, социальной дистанции во многом зависит успех борьбы с коронавирусом. Главное, избегайте скопления людей! Хочу подчеркнуть: если имеются показания для госпитализации, человека надо госпитализировать обязательно, чтобы избежать распространения инфекции. Не отказывайтесь от лечения в стационаре. Берегите себя и поможете нам!

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