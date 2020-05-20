Ученые объяснили, почему июнь в Калининграде будет холодным и дождливым

Непромокаемые куртки, резиновые боты и зонты, судя по всему, станут самыми популярными предметами гардероба у калининградцев и в начале календарного лета. По крайней мере, специалисты БФУ имени Канта уверяют, что июнь ожидается прохладным и с дождями.

- Повышения среднесуточных температур до отметки в +15°С и начала климатического лета следует ожидать не раньше последней пятидневки мая, - поделилась своими прогнозами главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. - При этом июнь обещает быть с достаточным количеством осадков и среднемесячной температурой воздуха чуть ниже нормы.

По мнению эксперта, причина такой некомфортной погоды - арктический воздух, формирующийся над северными широтами, именно в весенний и осенний сезоны.

- В 2017 году мы наблюдали снегопад на 9 мая, который был вызван быстро двигающимся с севера обширным циклоном, - напомнила специалист. - Причина майской метели 2020 года - проходивший над Северо-Западным регионом арктический холодный фронт.

В университете напомнили, что за последние три десятилетия наиболее холодным был май 1991 года со средней температурой воздуха более чем на два градуса ниже нормы. Июнь 91-го был также прохладным, а вот температуры июля и августа оказались даже чуть выше нормы.

Ранее Гидрометцентр России, характеризуя предстоящее лето, использовал расплывчатые формулировки, из которых также следует: июнь нас вряд ли порадует ровным теплом.

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Позади уже половина мая, а по-настоящему теплые дни в Калининграде можно было пересчитать по пальцам одной руки. Зато был снег, заморозки и много дождей – успело выпасть 80% месячной нормы осадков. По средней температуре нынешний май соперничает лишь с маем 1999 года, то есть так холодно не было уже 20 лет. Абсолютный антирекорд, для справки, держится с 1894 года (подробности).