Банк «Открытие» возобновил работу всех отделений в Калининградской области

Ранее, в период официально объявленного в России режима самоизоляции и «нерабочих дней», число работающих офисов варьировалось в зависимости от остроты эпидемиологической ситуации в регионе и изменения клиентопотока.

«Все шесть офисов банка в Калининградской области продолжат работать с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников, – подчеркивает бизнес-лидер банка «Открытие» в Калининградской области Валерий Селиванов. – Во всех точках обслуживания нанесена необходимая разметка для социального дистанцирования посетителей. В отделениях регулярно производится проветривание и дезинфекция. Уборка помещений, в которых работают сотрудники или присутствуют клиенты, а также обязательная обработка рабочих поверхностей, с которыми контактируют клиенты, происходит каждый час. При этом для сотрудников банка сохраняется режим работы с использованием защитных масок и перчаток».

В целом, сеть ПАО Банк «ФК Открытие» насчитывает 605 отделений в 73 регионах России. На сегодняшний момент банк возобновил работу всех отделений в 43 регионах страны. Ознакомиться с графиком работы офисов и предварительно записаться на обслуживание можно в разделе сайта банка «Открытие» «Офисы и банкоматы».

Кроме того, банк расширил спектр сервисов, доступных в каналах дистанционного обслуживания. На сегодняшний день большая часть услуг и сервисов, которые предоставляет банк, доступна в интернет-банке и мобильном приложении (6+).