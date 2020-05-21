Фестиваль Arkhangelsk Blues в первый день собрал 1000 любителей блюза

В течение двух часов зрители наслаждались чистым звуком и мастерством участников первого фестивального дня. Гитарная встреча на высшем уровне, потрясающие The CrossroadZ Сергея Воронова и знаменитый квинтет Игоря Бутмана открыли пятнадцатый юбилейный Arkhangelsk Blues Festival под виртуальные аплодисменты, которые зрители оставляли в комментариях.

«Очень рад, что несмотря ни на что традиционный музыкальный фестиваль «Arkhangelsk Blues» все же состоялся, – отметил, открывая онлайн-трансляцию бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области Владимир Клычников. – Блюз, как известно, славится своими импровизациями. Поэтому кому, как не организаторам блюз-фестиваля, импровизировать и находить новые способы исполнения музыки! Банк «Открытие» как надежный партнер фестиваля со своей стороны, безусловно, поддержал решение Тима Дорофеева и его команды об изменении формата выступлений и сделал все, чтобы они состоялись».

Сегодня, во второй день фестиваля, ценителей хорошей музыки ждут So Rocking Blues Band (Архангельск), Ксения Федулова & Jam Duet (Москва) и Петрович блюз бэнд (Вологда). Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени на сайте фестиваля, на YouTube-канале и в аккаунтах фестиваля в социальных сетях.

Кроме того, на площадках проекта уже доступны все выступления первого дня фестиваля. А в дальнейшем любители блюза смогут смотреть в записи все три вечерних концерта, которые состоятся в рамках Arkhangelsk Blues.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.