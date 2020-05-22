2020-05-22T19:18:10+03:00
Звезды

Достоевский после завтрака, Стивен Кинг перед сном: что читают калининградцы во время самоизоляции

Областную научную библиотеку за два месяца карантина читатели посетили 9 тысяч 513 раз. Дистанционно
Ольга Гончарова
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С 21 марта, когда Калининградская областная научная библиотека впервые запустила сервис удаленной регистрации читателей.С 21 марта, когда Калининградская областная научная библиотека впервые запустила сервис удаленной регистрации читателей.Фото: Александр КАТЕРУША
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С 21 марта, когда Калининградская областная научная библиотека впервые запустила сервис удаленной регистрации читателей на своем официальном сайте, библиотеку посетили 9513 раз.

- За это время мы выдали 1948 электронных книг из ЛитРес, из которых 901 книга была приобретена впервые по заказу читателя (раньше их не было в фондах). Из практически двух тысяч выданных произведений 691 – аудиокниги, - пояснили в библиотеке.

Что же читают калининградцы во время самоизоляции? В лидерах читательского рейтинга расположились Ю Несбё – его различные книги были заказаны 22 раза, Стивен Кинг – 20 раз, Борис Акунин – 20 раз, Сергей Лукьяненко – 18 раз, Дина Рубина – 14 раз, Джен Синсеро – 15 раз, Фредерик Бакман – 15 раз, Татьяна Устинова – 20 раз, Федор Достоевский – 8 раз.

Что касается конкретных произведений, то «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредерика Бакмана» была прочитана калининградцами 7 раз, «Подсознание может всё» Джона Кехо – 6 раз, «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка – 6 раз, «Убить пересмешника» Харпер Ли – 6 раз.

Читатели часто заказывают детскую литературу, а из нее предпочитают книги Астрид Линдгрен, Туве Янссон, произведение Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». У мужчин лидирует военизированная фантастика Анатолия Дроздова. Кроме того, и в электронном, и в аудиоформате читатели часто заказывают новую книгу Евгения Водолазкина «Сестра четырех», которая эксклюзивно вышла в сервисе ЛитРес. Также калининградцы читают книги по психологии (и здесь лидирует Михаил Лабковский), медицинскую литературу, журналы.

- Почти 10 тысяч посещений за месяц – приятная статистика, благодарим наших читателей за любовь к книгам! Напоминаем, что научная библиотека по-прежнему закрыта для посещения, все взятые читателями книги продлены автоматически, никаких штрафных санкций в этом случае не последует, - сказали в библиотеке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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