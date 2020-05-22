Прощание с Девау: в Калининграде снесли здание первого послевоенного аэропорта

В Калининграде в канун 101-й годовщины аэродрома Девау власти решили снести здание бывшего калининградского аэропорта. На сегодняшний день демонтаж уже заканчивается, и с обеих сторон к руинам подведена магистраль.

В начале декабря прошлого года «Комсомолка» уже писала о сносах жилых домов ради строительства второй очереди Восточной эстакады, но тогда речь шла о сносе образцов типовой застройки (если не считать дома № 80 на улице Гагарина), а теперь – об уничтожении перспективного объекта культурного наследия.

О том, что здание планировали поставить на учет, сообщил исполняющий обязанности руководителя службы госохраны объектов культурного наследия Иван Хихля. По его словам, 25-го февраля 2020 года в службу поступило заявление о включении дома №19 на улице Молодой Гвардии, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. В этом документе заявители напоминали руководству службы, что здание, построенное в 1928-1930 годах, до войны принадлежало Имперской метеослужбе.

К слову, соображениями о том, что вероятным архитектором уже разрушенного сегодня здания был Ханс Хопп (один из тех, кто определил архитектурный облик Кёнигсберга, Дрездена и повлиял на развитие европейской архитектуры), ранее делился с корреспондентом «Комсомолки» руководитель службы охраны ОКН Евгений Маслов. Напомним, Хопп был и архитектором фрагментарно сохранившегося сегодня главного здания бывшего аэропорта Кёнигсберга.

Здание в советские годы.Фото: Фото из личного архива Нелли Смирнягиной

Хихля же сообщил, что служба организовала работу по установлению историко-культурной ценности объекта и пришла к выводу, что здание бывшей Имперской метеослужбы не имеет «градостроительной ценности». По словам чиновника, у него есть утраты, а также оно было перестроено. Однако если сличать послевоенные снимки с современными, то существенных утрат найти практически невозможно.

- Приняв во внимание тот факт, что при постановке на государственный учет объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений аэродрома «Девау», 1922 год, город Калининград, улица Пригородная, 4-16, все значимые объекты комплекса аэродрома были учтены, - продолжает Хихля, - и подлежат государственной охране, как объекты культурного наследия, служба пришла к выводу об отсутствии у объекта признаков объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ.

Таким образом, в постановке здания на учет подавшим заявление было отказано, и объявлено «об исключении объекта из перечня объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

- Здание непосредственно до сноса было в хорошем состоянии, из него можно было бы музей авиации, в конце концов, сделать при наличии желания, - считает Заслуженный художник России Нелли Смирнягина, дочь одного из первых начальников калининградского аэропорта Петра Бубнова. – К тому же, дорогу можно было вполне провести и чуть левее, и чуть правее, потому что с одной стороны уже есть дорога, а с другой, грубо говоря, пустырь.

Что касается Восточной эстакады, то вторая очередь ее строительства, как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, должна завершиться в ноябре 2020 года.

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