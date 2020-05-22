Правила безопасности: Как избежать новых способов мошенничества

По данным регионального УМВД, в апреле жители Калининградской области суммарно лишись более миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. Начиналось все с рассылки фальшивых СМС с требованием оплатить штраф за нарушения самоизоляции. Затем схемы стали более сложными. Так, 36-летнему жителю Советска неизвестные сообщили по телефону о том, что он имеет право участвовать в программе по снижению процентных ставок, которую ввели в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Мужчина перевел 3550 рублей в качестве «комиссии» за несуществующую услугу. 64-летняя жительница Гусевского района лишилась 3000 рублей после того, как увидела в интернете рекламу сайта «Департамента социальных гарантий». Там обещали выплаты в размере 15 000 рублей на период самоизоляции. Нужно было «всего лишь» ввести реквизиты банковской карты и оплатить «небольшую пошлину». Совсем уж вопиющий случай произошел в Калининграде. 61-летняя жительница не заметила либо проигнорировала информирующие СМС от своего банка о том, что к ее онлайн-кабинету пытаются подключиться с неизвестного устройства, и в результате со счета пропали 352 тысячи рублей. Это возможно, только если владелец онлайн-банка раскрыл свои данные для входа в личный кабинет недобросовестным лицам, либо бывают случаи утери памятки, которую многие себе пишут, чтобы не забыть пароли, но не сохраняют в безопасности.

Это далеко не все примеры. Злоумышленники создают сайты-клоны поставщиков медицинских товаров и гигиенических средств, звонят с предложениями купить «лекарства от коронавируса» и даже приглашают прои ти обследование, но сначала - зарегистрироваться на саи те или установить программу на компьютер или телефон. В итоге они фактически получают полный контроль над чужим устройством и возможность удаленно переводить деньги со счетов.

Пока полиция ловит преступников, банки не только помогают в этом деле, но и усиливают меры безопасности. Так, Сбербанк с начала года предотвратил уже около полумиллиона попыток мошенничества на сумму 13,9 миллиарда рублей.

- Цель киберпреступников остается неизменной - украсть ваши данные и деньги, - подчеркнул в интервью РИА «Новости» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Тема коронавируса мошенниками в основном эксплуатируется именно в рассылках, в том числе в соцсетях и мессенджерах. С момента начала эпидемии командами кибербезопасности Сбербанка и нашей дочерней компанией «Бизон» было выявлено и заблокировано 1343 аккаунта мошенников и мошеннических групп в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и других. По нашим оценкам, мошенники продолжат пользоваться низкой киберграмотностью населения. И не стоит думать, что жертвами становятся только граждане пожилого возраста.

Несмотря на коварную изобретательность мошенников, защитить свои сбережения можно. Вот несколько основных универсальных советов:

- Если видите в почте письмо со словом «коронавирус» в теме, не переходите по ссылкам - там может оказаться сайт-ловушка. Не открывайте электронные вложения от неизвестных отправителей и не переходите по ссылкам на подозрительные ресурсы.

- Усильте бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону, в соцсетях и мессенджерах.

- Не оставляйте свои данные на подозрительных сайтах.

- Используйте антивирусное программное обеспечение и своевременно его обновляйте.

- Доверяйте только официальным аккаунтам банков в соцсетях и не сообщайте никому пароли из СМС и номер карты. Сотрудник банка никогда (!) не будет запрашивать данные вашей карты, а также не будет требовать совершать операций с картой.

- Если вы заподозрили в отношении себя мошенничество, сразу позвоните в контактный центр банка или на номер, указанный на обратной стороне карты.

- Еще один совет, запишите номера вашего банка в адресную книгу своего телефона: в случае, если ваш банк - Сбербанк, то это номера 900 и 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

Помните - безопасность ваших финансов зависит в первую очередь от вашей бдительности и осторожности, так как большинство мошеннических случаев на текущий момент совершаются из-за чрезмерного доверия незнакомым лицам.