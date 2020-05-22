2020-05-22T12:45:53+03:00
Новости компаний

Покупка масок и антисептиков не повлияла на бюджет 70% россиян

Большинство россиян заявили о том, что расходы на маски и антисептические средства не повлияли на структуру их расходов
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Большинство россиян заявили о том, что расходы на маски и антисептические средства не повлияли на структуру их расходов, показал опрос* страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», проведенный за месяц до введения в ряде российских регионов, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург обязательного «масочного» режима. Чаще других об изменении структуры расходов на средства защиты рассказывали жители Кабардино-Балкарии, Бурятии и Астраханской области. Меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Траты на медицинские маски и антисептические средства в марте не повлияли на размер и структуру расходов большинства россиян (70,8%). У 21,9% респондентов ожидаемо выросли расходы на эту статью в бюджете, а 7,3% опрошенных посетовали, что ради приобретения средств защиты им пришлось отказаться от покупки других товаров.

Заметнее всего расходы на маски и антисептики повлияли на структуру трат жителей Кабардино-Балкарии: у 35% опрошенных из этого региона расходы выросли, а 7,5% ради приобретения средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

Похожая ситуация наблюдалась в Бурятии: 38% респондентов сообщили об увеличении расходов, 3,8% ради приобретения средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Астраханской области структура расходов изменилась у 34,4% опрошенных. 3,1% респондентов ради покупки средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Москве 13,5% респондентов сообщали об изменении структуры расходов (на момент проведения опроса), а 5,4% ради покупки средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Подмосковье 28% респондентов сообщали о росте расходов (на момент проведения опроса).

Наибольшая доля респондентов, которые заявили, что статья «маски и антисептики» никак не сказалась на их структуре расходов, наблюдалась в Санкт-Петербурге (88,9%) и Ленинградской области (100%).

* В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% — в возрасте 50-59 лет и 27,9% — от 60 лет.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и ООО СК «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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