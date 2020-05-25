Самоизоляция на общей кухне: «Соседка сама для себя создала невыносимые условия»

Две недели назад «Комсомолка» опубликовала обращение 73-летней калининградки Валентины Физловой, в котором она просит помощи у всех неравнодушных. По ее словам, она не может соблюдать режим самоизоляции по месту прописки. Поскольку вынуждена делить кухню и места общего пользования с соседями, с которыми длительное время находится в конфликте. Физлова уверяет, что соседи ее травят, а она, одинокий, пожилой человек, не может им противостоять.

В редакцию обратилась соседка Валентины Физловой (имя попросила не публиковать) и рассказала свое видение этой непростой ситуации.

- Валентина Физлова сама для себя создала невыносимые условия, из-за которых не может соблюдать режим самоизоляции, - уверена соседка. - Вместо того, чтобы находиться дома, согласно требованиям властей, она пропадает по несколько дней. Мы не знаем, где и как она проводит время. Мы не видим, чтобы по возвращению она мыла или обрабатывала руки. Да, сделали ей замечание. Но человек никакой критики не приемлет. При этом она пользуется общей плитой, трогает ручки общих дверей, посещает места общего пользования. Раз так сложились жизненные обстоятельства, и мы все вынуждены соблюдать элементарные правила общежития, то и с ее стороны должно быть уважение и к соседям, и к санитарным нормам. Лично я не вижу этого.

- За март плату за коммуналку Валентина Физлова внесла (счета у собственников, проживающих в одной 4-комнатной квартире, не поделены, платят всегда вскладчину. – Ред.), - продолжает соседка. – На замену газовой плиты, сантехники, на ремонт или замену смесителей деньги не сдавала и не собирается. На мой взгляд, женщине выгодно жаловаться на соседей во все инстанции: в полицию, правительство, прокуратуру, СМИ.

Ведь по всем ее заявлениям проводятся проверки. Ей выгодно создавать нам неприятности. Потому что ищет любые способы продолжать «уходить» от обязательных платежей и ответственности за собственность. И таким образом решать свои финансовые затруднения.

Соседка отметила также, что намерена обратиться в правоохранительные органы с ответным заявлением на Валентину Физлову. По ее мнению, в адрес жалобщицы уже накопилось достаточное количество убедительных претензий.

С точкой зрения Валентины Физловой вы можете познакомиться ЗДЕСЬ.