Андрей Ермак: На Куршской косе уже невозможно снять ни дом, ни комнату, ни номер – все забронировано

Этим летом большинство калининградцев вынуждены будут отдыхать в родной области, причем заплатить за это придется немало – хотя бы из-за конкуренции с москвичами. Такое мнение в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» высказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ, ДОРОГО

- Мы – один из самых востребованных регионов России для туризма. Если сезон откроется с 1 июня, если будет снято требование об обязательной обсервации для въезжающих в регион, то к нам поедут. Конечно, рекордов ждать не стоит. Готовясь к этому году, мы надеялись, что пробьем отметку в два миллиона туристов, благодаря бесплатной электронной визе. Теперь, по самым оптимистичным подсчетам, к нам приедет около 900 тысяч туристов максимум, - говорит министр.

По мнению аналитиков «Коммерсанта», в этом году многие россияне вообще отложат отпуск по разным причинам – из-за денег и страха заболеть. Для рискнувших самым востребованным станет экологически обособленный туризм, так называемые «дзен-туры» - с прогулками по пляжу и без посещения многолюдных мероприятий. Калининградская область для этого отлично подходит, а потому всех, кто связан с путешествиями по региону, ждет звездный час. Во-первых, калининградцы в гораздо меньшем количестве поедут отдыхать в Европу в этом году, и далеко не все поедут отдыхать по России. Во-вторых, к нам поедут из других регионов, так как выбор невелик – Крым, Карелия, Алтай и мы.

- Я уже знаю, что некоторые туроператоры пользуются сейчас ситуацией и выкупают блок-места в наших отелях. Мне рассказывают, что на Куршской косе уже совершенно невозможно снять ни дом, ни комнату, ни номер – все забронировано. Будут рассматриваться варианты поездки на восток – Виштынец, наши реки, сельские усадьбы. Сейчас отличный шанс для нестандартных идей, и новые проекты появляются. Я, например, рекламировал у себя в Инстаграме ребят, которые начинают поездки на плоту по реке Матросовка. Тоже интересная история – увидеть область с воды и весело провести время, - рассказывает Ермак.

Что касается цен, то решившим отдохнуть недалеко от дома калининградцам не удастся сэкономить. Андрей Ермак предполагает, что у бизнеса «будет соблазн заработать по максимуму», и его сложно будет сдержать, учитывая весенние потери.

Андрей Ермак.Фото: Александр Подгорчук

ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ ПОД ВОПРОСОМ

Привычные летние фестивали остаются под вопросом.

- Пока действуем просто: все, что можно перенести на следующий год – переносим на следующий год. Что невозможно перенести – проводим онлайн, - говорит глава регионального минтуризма.

Так, «Калининград Сити Джаз» пока запланирован на конец августа (вместо начала), фестиваль «Короче» могут перенести на сентябрь. Ведутся переговоры по поводу «Голосящего КиВиНа» – в надежде, что он состоится. Местные театры смогут продавать билеты тоже не раньше августа. Это же касается Калининградского драматического.

- Мы рассчитываем, что их деятельность начнется с сентября. Особых проблем, чтобы не было чем платить зарплату актерам, сегодня нет. Да, та часть, которая выплачивалась из вне бюджета (премиальные – прим. ред.), сейчас выплачиваться не может, - говорит Андрей Ермак. - Действительно, несколько театров объявили сейчас как бы благотворительный сбор в модном формате – «билет на ничего», когда событие планируется в будущем, а вы уже сейчас можете купить на него билеты.

Все планы на июнь отменены либо пройдут онлайн. Кстати, Ночь музеев изначально тоже планировали перенести на август, совместив с Ночью искусств, но музейщики отказались. Тогда в министерстве решили все запланированные на нее деньги направить на создание инфраструктуры и сайта, а в рамках бюджета Фестивальной дирекции сняли семь роликов, которые опубликовали. Подготовка с момента принятия решения заняла всего две недели. Результат порадовал, в первую очередь, охватом - 23 миллиона человек посмотрели калининградский контент во время Музейной ночи, местные соцсети дали 700 тысяч просмотров. Андрей Ермак уверен, что в будущем году виртуальная Ночь музеев останется в виде промо и тизеров, уступив место классической, позволяющей зарабатывать деньги.

Полный эфир про культурные планы на лето в Калининграде слушайте ЗДЕСЬ.