2020-05-25T14:56:42+03:00
Новости компаний

Фестиваль Arkhangelsk Blues набрал в сети свыше 50 тысяч просмотров

Онлайн-трансляция фестиваля Arkhangelsk Blues (6+), генеральным партнером которого выступил ПАО Банк «ФК Открытие»», за три дня набрала 54 тысячи просмотров
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Наибольшее число зрителей подключились через площадку фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Многие слушали блюз на YouTube-канале и на официальном сайте фестиваля.

Зрители проявили высокий интерес ко всей музыкальной программе трехдневного фестиваля. С незначительным отрывом по состоянию на вечер воскресенья, 24 мая, лидировал первый вечер фестиваля Arkhangelsk Blues, когда выступили Сергей Воронов со своей командой The CrossroadZ и знаменитый квинтет Игоря Бутмана. В YouTube-канале его посмотрели свыше 1900 человек, а в сети ВКонтакте – свыше 18,1 тысячи зрителей. Всего же за три дня трансляции фестиваль набрал 4000 просмотров на youtube и 49000 просмотров ВКонтакте.

«Онлайн-трансляция прошла более чем успешно. Безусловно, любители блюза смогут в дальнейшем посмотреть в записи все три вечерних концерта, которые состоялись в рамках Arkhangelsk Blues, – подчеркнул бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области Владимир Клычников. – Уверен, что в следующем году организаторы используют полученный опыт и фестиваль будет проходить одновременно как в классическом, так и в онлайн-формате. Мы же, как надежный партнер Arkhangelsk Blues, сделаем все, чтобы праздник хорошей музыки продолжался».

ИСТОЧНИК KP.RU

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