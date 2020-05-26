Банк «Открытие» выбрал DDB Russia для креативного сопровождения бренда

DDB займется разработкой всех креативных решений для имиджевых и продуктовых кампаний бренда банка во всех каналах коммуникации.

«При выборе агентства мы обращаем внимание на то, чтобы предложенный участниками тендера креатив не только был оригинальным, но и работал на решение текущих бизнес-задач. В презентации DDB присутствовали как яркие идеи, так и глубокое понимание тонкостей продуктовой коммуникации, а также видение имиджа банка, которое полностью совпало с нашим — и это стало для нас решающим фактором. Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию внутреннего креативного ресурса, что позволило нам самостоятельно и успешно реализовать несколько проектов в рамках текущей креативной рамки. И в дальнейшем мы рассчитываем на эффективное взаимодействие двух сильных команд: агентства DDB и нашей «Креативной Фабрики», - прокомментировала итоги тендера Елена Семенова, директор департамента маркетинга и рекламы банка «Открытие».

«Мы невероятно счастливы стать партнерами банка «Открытие». Для нашей команды — это большая возможность сделать новый шаг в развитии банка и вместе совершить открытие», - отметил Заур Фардзинов, креативный директор DDB Russia.

О начале тендера было объявлено в начале 2020 года. Участие в нем приняли 6 креативных агентств Москвы. По условиям тендера участникам необходимо было представить креативные идеи для продвижения продуктов и бренда банка.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.