Банк «Открытие» объявил День Непринимателя
Сегодня этому празднику нужны перемены. Новые подходы, новые вдохновляющие истории, новые имена. ПАО Банк «ФК Открытие» объявляет эту дату «Днем Непринимателя». Банк объединяет непринимателей со всей страны и создает сообщество тех, кто не принимают, что обстоятельства могут быть сильнее, и всегда действуют вопреки сложившимся обстоятельствам. Любой кризис - источник роста и новых возможностей. Таких людей мы называем непринимателями. Банк объединит тысячи людей, занимающихся собственным бизнесом в самых разных отраслях экономики.
Сегодня недостаточно быть предпринимателем. Новое время требует новых идей. Привычные модели уже не работают, а выигрывает тот, кто умеет перестраиваться быстро. В банке «Открытие» уверены, что будущее за теми, кто не принимает, а предпринимает.
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Поддержка и развитие предпринимательства — одна из ключевых задач банка «Открытие». Наш банк один из первых предложил программы, которые помогают малому и среднему бизнесу в непростое время: кредитные каникулы и программы поддержки для предпринимателей, отмену комиссии и платы за ежемесячное обслуживание и многие другие меры по снижению расходов текущего бизнеса. Мы открываем новые возможности владельцам бизнеса продвигать свое дело. Мы знаем, Неприниматели всегда выбирают развитие. Они не говорят, а делают. И добиваются результата. Наш банк их в этом поддерживает».
В честь Дня непринимателя банк «Открытие» запустил сайт day.open-delo.ru. Здесь собраны истории предпринимателей, которые сумели перестроить свой бизнес в непростое время. Их примеры доказывают, что в любой ситуации можно найти решение и возможность для развития своего дела. Например, перевести учеников из 44 филиалов шахматной школы в онлайн, убедить клиентов в необходимости своих услуг или объединить людей в сообщество для помощи медикам.
Каждый владелец бизнеса может поделиться своей историей и вдохновить ею таких же предпринимателей, как и он. Истории о себе и том, как предприниматели смогли трансформировать свой бизнес можно отправить через обратную форму связи на сайте банка day.open-delo.ru.
Мы призываем вас верить в себя и верить в себя! Присоединяйтесь к нашему сообществу непринимателей. Не принимай — предпринимай!
ИСТОЧНИК KP.RU