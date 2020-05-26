2020-05-26T15:11:08+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» объявил День Непринимателя

26 мая — День предпринимателя
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Сегодня этому празднику нужны перемены. Новые подходы, новые вдохновляющие истории, новые имена. ПАО Банк «ФК Открытие» объявляет эту дату «Днем Непринимателя». Банк объединяет непринимателей со всей страны и создает сообщество тех, кто не принимают, что обстоятельства могут быть сильнее, и всегда действуют вопреки сложившимся обстоятельствам. Любой кризис - источник роста и новых возможностей. Таких людей мы называем непринимателями. Банк объединит тысячи людей, занимающихся собственным бизнесом в самых разных отраслях экономики.

Сегодня недостаточно быть предпринимателем. Новое время требует новых идей. Привычные модели уже не работают, а выигрывает тот, кто умеет перестраиваться быстро. В банке «Открытие» уверены, что будущее за теми, кто не принимает, а предпринимает.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Поддержка и развитие предпринимательства — одна из ключевых задач банка «Открытие». Наш банк один из первых предложил программы, которые помогают малому и среднему бизнесу в непростое время: кредитные каникулы и программы поддержки для предпринимателей, отмену комиссии и платы за ежемесячное обслуживание и многие другие меры по снижению расходов текущего бизнеса. Мы открываем новые возможности владельцам бизнеса продвигать свое дело. Мы знаем, Неприниматели всегда выбирают развитие. Они не говорят, а делают. И добиваются результата. Наш банк их в этом поддерживает».

В честь Дня непринимателя банк «Открытие» запустил сайт day.open-delo.ru. Здесь собраны истории предпринимателей, которые сумели перестроить свой бизнес в непростое время. Их примеры доказывают, что в любой ситуации можно найти решение и возможность для развития своего дела. Например, перевести учеников из 44 филиалов шахматной школы в онлайн, убедить клиентов в необходимости своих услуг или объединить людей в сообщество для помощи медикам.

Каждый владелец бизнеса может поделиться своей историей и вдохновить ею таких же предпринимателей, как и он. Истории о себе и том, как предприниматели смогли трансформировать свой бизнес можно отправить через обратную форму связи на сайте банка day.open-delo.ru.

Мы призываем вас верить в себя и верить в себя! Присоединяйтесь к нашему сообществу непринимателей. Не принимай — предпринимай!

ИСТОЧНИК KP.RU

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