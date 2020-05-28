Продажи спиртного растут, но пить стали меньше: как режим самоизоляции изменил алкогольные привычки калининградцев

Карантин временно изменил алкогольные привычки калининградцев. Это отразилось не только на чеках из магазинов, но и на полицейских сводках. Как именно - мы выяснили в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Соцработник: Первый звонок делает обычно не сам зависимый человек, а его близкие 00:00 00:00

ЧИСЛО "АЛКОНАРУШЕНИЙ" СОКРАТИЛОСЬ

Как рассказала начальник отдела организации применения административного законодательства регионального УМВД Екатерина Калиновская, в апреле-мае количество связанных с алкоголем административных нарушений в регионе сократилась сразу на 40%. То есть вполовину реже калининградцев задерживали за распитие в общественных местах и мелкое хулиганство. А вот количество вызовов полиции к шумно веселящимся соседям значительно выросло. Обычно за сутки поступает 10-15 таких сообщений, но в период самоизоляции их количество удвоилось и даже утроилось. Среди них были и жалобы граждан на соседей, которые собирались на импровизированные пикники во дворах. Общее количество правонарушений в состоянии опьянения за время самоизоляции увеличилось на 8%, но число преступлений в пьяном виде на улицах (грабежи, кражи) сократилось на 27%. Правда, с 12 мая пошла обратная динамика – больше нарушений на улице, меньше дома.

- Естественно, наши люди на улице в одиночку не пьют, потому чаще задерживают целые компании, от двух-трех человек. В полицию пьяного доставят в том случае, если он без документов, оказывает неповиновение сотрудникам полиции или представляет опасность для других или для себя. На месте никого не штрафуют: составляется протокол, после чего гражданина приглашают в отдел полиции, а если он нарушает не впервые, то дело идет в суд, - рассказала Калиновская.

Не лишним будет напомнить, что за употребление или появление пьяным на улице штраф составляет от 500 до 1000 рублей, а за хулиганство – такие же суммы плюс административный арест на срок до 15 суток. Кстати, на текущий момент на территории области задокументировано 72 акта о продаже алкоголя в запретные часы, и только за май таких фактов было больше двадцати. Тут штрафы повыше: 20-40 тысяч рублей с конфискацией товара для ИП и 100-300 тысяч для юрлиц.

ЧТО ПИЛИ КАЛИНИНГРАДЦЫ

По словам замгендиректора торговой сети «Спар» Алексея Елаева, с начала карантина люди скупали дешевую водку вместо антисептика, а потом стали больше приобретать элитного алкоголя, который раньше брали в барах, дьюти-фри и в Польше.

- Показатели продажи алкоголя растут. Два месяца уже не работает общепит, в котором калининградцы покупали около 25% всего алкоголя. Этот спрос должен был перераспределиться. Но в целом люди стали пить меньше. Мы видим рост продаж примерно на 10-15%, на отдельные категории до 20%. Учитывая, что ушел общепит, потребление должно было бы вырасти процентов на сорок, а этого не произошло. Дни аномально высокого спроса фиксировались в конце марта и начале апреля, а вот первого июня, кстати, в Калининграде будет день вообще без алкоголя (пожалуй, впервые с горбачевских времен!). Магазины не смогут продавать из-за введенных в прошлом году ограничений (1 июня – День защиты детей), а общепит будет еще закрыт, - отметил Елаев.

АЛКОГОЛИКАМ САМОИЗОЛЯЦИЯ НИПОЧЕМ

Специалист по социальной работе в сфере помощи алко- и наркозависимым Никита Ёлкин рассказал, что во время карантина и самоизоляции поступало больше звонков с просьбой о помощи, но не потому, что люди из-за стресса резко заболели алкоголизмом.

- Для алкоголиков не нужна самоизоляция, чтобы напиться. Пили те же самые, для кого это и была проблема. Желание выпить – это не причина, а следствие. Не умеет человек решать проблему сам, привык, что за него решает мама, жена, муж, начальник. А первый звонок нам обычно делают близкие, а не сам зависимый человек. Вот у близких больше поводов появилось, чтобы позвонить. Алкоголизм – болезнь семейная. Не потому, что все пьют на кухне скопом, а потому, что она захватывает весь ближний круг зависимого человека. Часто работа начинается с близких, а потом уже переключается на самого зависимого. Это обязательное условие – чтобы семья тоже разбиралась в проблеме, - рассказал Ёлкин.

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