Выжить после пандемии: как пережить тяжелый период, справиться с долгами и не лишиться имущества

Но наступает пандемия коронавируса, к которой никто не был готов. Для многих этот период стал не просто временем, когда доходы снизились, часть населения лишилась стабильного дохода навсегда.

В такой ситуации сейчас оказалось огромное количество людей. Но что делать с кредитными обязательствами и платежами, ставшими непосильной ношей? На деле оказывается, что далеко не всем банки идут на встречу и дают кредитные каникулы. И совершенно не ясно, что делать в такой ситуации и как выбраться из финансовой ямы, не оказавшись на улице. Многие, вероятно, уже слышали о процедуре банкротства физических лиц, но задаются вопросом безопасно ли это? В каких случаях эта процедура целесообразна, а в каких нет? И каковы последствия?

За разъяснениями мы обратились к специалистам калининградского офиса компании «Должников нет», генеральному директору Сергею Комиссарову и ведущему специалисту по работе с задолженностями Беликовой Светлане Николаевне.

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Что такое банкротство физических лиц?

Банкротство физических лиц – это законная возможность списать долги: например, кредиты в банках, займы в микрофинансовых организациях. В независимости от количества и взятых сумм, все долги можно списать грамотно и по закону, если в жизни человека действительно возникла сложная ситуация, в результате которой он не может выполнять свои финансовые обязательства. На практике, как правило, за услугой банкротства физических лиц целесообразно обращаться, если задолженность превышает 300 000 рублей, - комментирует ведущий специалист по работе с задолженностями Беликова Светлана Николаевна.

Кому подходит процедура банкротства?

Банкротство физическим лиц подходит всем, кто столкнулся с невозможностью платить по долгам сумма которых превышает 300 000 руб. А с такой проблемой в современных условиях столкнулось огромное количество людей. Например, работники бюджетной сферы, пенсионеры, бизнесмены и многие другие!

Военнослужащие часто берут кредиты, чтобы сделать ремонт в квартирах, которые получают от государства, но не рассчитывают свои силы или не думают о том, что ситуация в жизни может поменяться. А ситуация меняется и платить по кредитам возможности у них нет.

Пенсионеров эта проблема также не обходит стороной. Обычно, помимо пенсии, они имеют дополнительный «неофициальный» доход, рассчитывая на который берут кредиты. А через какое-то время остается только пенсия и финансовые обязательства, которые она не перекрывает. Платить нечем, и многие продают почти все что есть дома, но это не помогает. Начинаются звонки банковских сотрудников, потом коллекторов и т.д. Через определённое время, кредиторы подают на них в суд, приставы удерживают половину пенсии и будут ее удерживать до конца жизни. В таких ситуациях процедура банкротства помогает на законных основаниях освободиться от всех долгов, а мы помогаем сделать это грамотно и по закону.

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Что важно понимать, если человек принял решение пройти процедуру банкротства?

Банкротство не всегда ведет к списанию долгов. Это очень важный момент. Некоторые недобросовестные компании не рассказывают об этом своим клиентам. В итоге человек признан банкротом, но его долг не списывается. Фактически, процедура банкротства пройдена, а задолженность на заемщике так и осталась.

Что лучше взять кредитные каникулы на время или сразу объявить себя банкротом?

Важно осознать тот факт, что вы не можете больше платить со своим финансовым обязательствам. Как только вы это понимаете, становится ясно, что кредитные каникулы не решат вашу проблему, а лишь отсрочат ее. К тому же надо понимать, что получить кредитные каникулы не так просто, как может показаться сначала, в этой процедуре также есть свои нюансы.

Какие гарантии получают люди, обратившиеся в «Должников нет»?

Первое и самое главное, мы работаем по договору, в котором прописывается гарантия успешной процедуры списания долгов, поэтому самые важные интересы клиентов защищены. Второе – это фиксированная стоимость процедуры без внезапных и неприятных доплат в процессе оказания услуги. Третье – это достоверная информация о том, какое имущество можно сохранить и помощь в этом процессе. Мы помогаем списать долги грамотно, по закону и без последствий для должника. Для максимального удобства мы предлагаем удобную рассрочку*, потому что действительно понимаем сложность ситуации, сложившейся в жизни клиента.

Компания «Должников нет» работает более чем в 80 регионах России и ежемесячно помогает 3 500 людей начать новую жизнь: без долгов, коллекторов и стресса! Если вы попали в сложную ситуацию, в результате которой вы не можете выполнять свои финансовые обязательства, не откладывайте решение в долгий ящик, обращайтесь в «Должников нет» и начните процедуру списания долгов.

Компания «Должников нет»

Сайт: должников-нет.рф

Телефон: +7 (4012) 72-01-60

Адрес: Малый переулок 17, офис 3

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