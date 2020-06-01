АВТОТОР перечислил свыше полумиллиона рублей на оборудование для тяжелобольных детей

АВТОТОР продолжает реализацию масштабных социальных проектов на территории Калининградской области. Это помощь социальной сфере региона, благотворительным организациям, учреждениям культуры, спортсменам, в том числе паралимпийцам. Накануне Международного дня защиты детей 1 июня компания направила 528 тыс. рублей Благотворительному детскому центру «Верю в чудо» на закупку оборудования и расходных материалов для Благотворительного надомного хосписа «Дом Фрупполо».

На сегодняшний день на попечении у «Дома Фрупполо» находится 12 детей с трахеостомами, 13 детей с гастростомами, 7 детей подключены к аппарату инвазивной вентиляции легких (ИВЛ), 6 детей используют аппарат неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), 14 детей используют кислородный концентратор, 9 детей ежедневно нуждаются в откашливателе.

Как подчеркнули в центре «Верю в чудо», команда хосписа должна иметь минимальный запас по всем основным позициям, чтобы, несмотря на нестабильную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, всегда была возможность оказать помощь. В частности, благодаря поддержке АВТОТОР удалось приобрести два кислородных концентратора, расходные материалы на месяц на каждого ребенка с трахеостомией, контуры, наборы для откашливателя и НИВЛ; резервные гастростомы на каждого ребенка и наборы контуров на каждого ребенка на один аппарат на ИВЛ.

Директор Благотворительного центра «Верю в чудо», основатель Благотворительного надомного хосписа «Дом Фрупполо» София Лагутинская поблагодарила крупнейшее предприятие области за заботу о здоровье калининградских детей.

«Мы бесконечно благодарны компании АВТОТОР за помощь в приобретении всего необходимого для нашего надомного хосписа. С начала года ситуация с коронавирусом перегрузила систему здравоохранения. В этом случае мы видим, что под угрозой находятся люди, дети, которые не инфицированы, но находятся в группе риска - пациенты, нуждающиеся в респираторной поддержке, паллиативной помощи. У большинства наших подопечных детей ввиду их состояния ослаблен иммунитет, а наличие трахеостомы делает их дыхательную систему настолько уязвимой, что в принципе любая бактерия или вирус очень легко приводит к пневмонии.

В нынешней ситуации, когда жизнеобеспечивающее оборудование, такое как аппараты ИВЛ, резко стало дефицитным и взлетело в цене, дети просто рискуют не получить вовремя необходимую помощь. Наши подопечные - дети с онкологическими заболеваниями, дети, нуждающиеся в паллиативной помощи, - уже стали заложниками сложившейся ситуации, поскольку федеральные центры закрыты для плановых госпитализаций и перепрофилированы клиники на борьбу с инфекцией. Наша задача - минимизировать риски для таких детей: помочь в своевременном получении лекарств, медицинского оборудования. И мы счастливы, что руководство компании АВТОТОР услышало наш призыв о помощи и, несмотря на то, что кризис, вызванный пандемией, негативно отразился на всех отраслях производства, пожертвовали нам эту немаленькую, но очень необходимую сумму. От лица всей нашей команды, всех родителей подопечных детей я благодарю за бесценную помощь!» - подчеркнула София Лагутинская.

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АВТОТОР регулярно поддерживает центр "Верю в чудо" и его инициативы: в марте 2019 года надомному хоспису подарили автомобиль KIA Cerato, а в декабре в рамках акции "Добрый флешмоб", приуроченной к 25-летнему юбилею компании, благотворительному центру перечислили миллион рублей на закупку медицинского оборудования для детей с тяжёлыми заболеваниями.