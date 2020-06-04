2020-06-04T14:35:30+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: женатые и замужние обращаются к врачам для онлайн-консультаций на самоизоляции чаще холостяков

Банк «Открытие» совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» во время режима самоизоляции запустил бесплатные медицинские консультации онлайн для своих клиентов
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Чаще всего люди обращались за консультациями к терапевтам, неврологам и гастроэнтерологам.

Сервис телемедицины позволяет клиентам банка неограниченное число раз обращаться за онлайн-консультациями к практикующим врачам-терапевтам и узкопрофильным специалистам. Чуть более чем за месяц работы сервиса за медицинской онлайн-консультацией обратился каждый десятый из подключившихся к услуге.

Наиболее высоким спросом среди клиентов банка «Открытие» пользовались терапевт, невролог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и оториноларинголог. На онлайн-приемы пульмонолога, несмотря на пандемию коронавируса, пришлось лишь 3% от общего числа консультаций.

Наибольший интерес к услуге телемедицины проявили женщины: представительниц прекрасного пола среди пользователей оказалось на 44% больше, чем мужчин. При этом мужчины оказались более активными пациентами и использовали сервис на 10% чаще, чем женщины. Любопытно, что, по наблюдению банка «Открытие», люди, состоящие в браке, в большей степени нуждались в медицинской помощи: среди клиентов, подключивших сервис телемедицины, пользователей со статусом «женат» / «замужем» оказалось на 30% больше, чем одиноких.

Более высокой популярностью программа пользовалась у клиентов в возрасте от 30 до 50 лет – их в общем числе «телепациентов» оказалось 57%. При этом клиенты в возрасте 65+ остаются приверженцами традиционных очных медицинских консультаций: доля пользователей сервиса этой возрастной категории составило лишь 5%.

Подавляющее большинство клиентов, воспользовавшихся сервисом, проживает в российских регионах. Только 36% подключившихся - жители городов с населением 1 млн. + (в т.ч. 13% из них – москвичи, и 7% - петербуржцы). Среди региональных клиентов наибольший интерес к программе проявили жители ХМАО, Новосибирской и Свердловской областей (16% пользователей).

«Телемедицина – это сервис, который предпочитают финансово активные люди, - отмечает Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». - Большинство клиентов (67%) на момент подключения к услуге являлись пользователями сразу нескольких разных продуктов нашего банка (вкладов, карт, кредитов). Уверена, что спрос на услуги телемедицины останется стабильно высоким и после завершения режима самоизоляции: это удобно и позволяет людям экономить время и силы».

Сервис телемедицины позволяет клиентам, находящимся на самоизоляции, пройти курс необходимого лечения, не выходя из дома: получить консультацию по симптомам при ухудшении самочувствия, уточнить назначение медицинских препаратов и возможность использовать их аналоги, контролировать ход лечения и мониторить результаты анализов и т.д. Сервис также позволяет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с COVID-19 — узнать о профилактических мерах, оперативно проконсультироваться, чтобы уточнить симптомы и рекомендуемые действия при подозрении на заболевание.

Для клиентов ПАО Банк «ФК Открытие» сервис останется бесплатным в июне 2020 года. Для тех, кто уже подключился к телемедицине в мае, услуга будет продлена автоматически. Новые пользователи по-прежнему могут подключить сервис в интернет-банке или мобильном приложении (6+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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