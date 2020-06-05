2020-06-05T14:08:57+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: предприниматели могут сдавать налоговую отчетность через интернет-банк «Бизнес-Портал»

Клиенты ПАО Банк «ФК Открытие» представители малого и среднего бизнеса могут сдавать отчетность в налоговую инспекцию через интернет-банк «Бизнес-Портал».
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Сервис работает на базе технологий нового «Астрал Отчета» версии 5.0. Авторизация в сервисе осуществляется по технологии единого входа (SSO), что позволяет клиентами банка взаимодействовать с контролирующими органами непосредственно из личного кабинета интернет-банка.

С помощью сервиса пользователи могут:

- передавать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и РАР;

- настроить автоматические ответы на требования от ведомств;

- обмениваться документами любых форматов с контролирующими органами;

- загружать отчеты из других программ в виде xml-файлов;

- отправлять запросы в ИОН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП

В процессе передачи все файлы проходят дополнительную проверку. Сервис позволяет автоматизировать работу с требованиями от ФНС. При появлении нового требования клиенту поступает уведомление. При этом, сервис автоматически подготовит платеж на оплату, если клиент активировал такую опцию.

«Процесс сдачи налоговой отчетности стал гораздо проще и быстрее. Отправка через интернет-банк — очень удобный и безопасный способ предоставить информацию в контролирующие органы, который позволяет сэкономить время и обеспечить сохранность данных», - комментирует Владимир Пономарёв, руководитель проектов банка «Открытие».

Дарья Манухина, владелец продукта «Астрал Отчет»: «Многие компании стремятся к созданию систем, которые включают в себя сразу несколько сервисов. Такая многофункциональность позволяет решать не одну задачу пользователя, а целый комплекс. Компания «Астрал» уже несколько лет успешно реализует подобные интеграционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками.»

ИСТОЧНИК KP.RU

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