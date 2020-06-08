2020-06-08T14:13:26+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и ГК AAG заключили сделку проектного финансирования на 2 млрд руб.

Банк «Открытие» заключил с группой компаний AAG сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу
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В рамках соглашения компания «М11», дочерняя структура холдинга, которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса «ALTER», получила кредит на общую сумму в 2 млрд рублей.

Банк «Открытие» предоставил проектное финансирование до марта 2024 года, при этом срок ввода жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2023 года.

«Группа компаний AAG является одним из признанных лидеров в сфере строительства жилья комфорт- и бизнес-класса. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет и дальше развиваться, а эта сделка положит начало активной работе банка «Открытие» на рынке проектного финансирования Санкт-Петербурга и Ленобласти и в сфере расчетов с помощью счетов эскроу, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – В настоящее время мы рассматриваем еще несколько перспективных строительных проектов с общим объемом финансирования в десятки миллиардов рублей».

«Этот проект стал примером слаженной работы двух профессиональных команд, нацеленных на достижение взаимовыгодного результата в самые кратчайшие сроки, – отметил генеральный директор холдинга AAG Александр Завьялов. – Наша сделка знаменует появление на рынке проектного финансирования нового амбициозного игрока, что неизбежно приведет к его оживлению и улучшению качества финансового обслуживания девелоперов и застройщиков».

Группа компаний AAG основана в 2007 году. Основной вид деятельности – строительство жилой недвижимости. В числе проектов, уже реализованных холдингом: ЖК «Дом на Фрунзенской» и ЖК «Ренессанс», совокупной площадью почти в 100 тысяч м2. ООО «М11», входящее в холдинг, осуществляет строительство ЖК «ALTER» на набережной реки Охты, по адресу: ул. Магнитогорская, д. 11 , лит. Совокупная площадь жилого комплекса бизнес-класса составит 27,5 тыс м2, площадь квартир превысит 15 тыс м2.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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