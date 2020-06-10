В Калининграде объявили сбор средств для Вики Гнездиловой, которой врачи уже больше двух лет не могут поставить диагноз

В помощь Вике Гнездиловой из Черняховска необходимо собрать 350 тысяч рублей - на поездку в Санкт-Петербург и обследование в специализированном отделении ревматологии детской городской больницы № 2 имени святой Марии Магдалины. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Берег надежды» в Калининграде.

- Последние два года Вика практически живет в больницах, - рассказывают в фонде. - Ее госпитализировали в отделения ревматологии, эндокринологии, травматологии, нейрохирургии, онкологии и снова ревматологии. Но точный диагноз так и не установлен. Между тем, девочка уже два года почти не может передвигаться на своих ногах, ездит на прогулки в инвалидном кресле.

- Ребенок не может нормально ходить, не может ухаживать за собой, у нее плохие показатели крови, - рассказывает мама девочки Татьяна. - При этом ни один человек не может мне ответить на вопрос, что происходит с ребенком.

Планировалось, что девочке проведут обследование в федеральном медицинском центре в Москве - в НИИ ревматологии Насоновой. Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции поездка отложена на неопределенное время, раньше осени попасть туда будет невозможно.

При этом состояние Вики ухудшается. Семья Вики не может ждать осени, а уже сейчас найти помощь у медиков в Санкт-Петербурге. И очень просят вашей помощи в сборе средств на поездку и консультацию…

Сбор средств – ЗДЕСЬ.

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Весну 2018 года Вика Гнездилова встретила здоровым ребенком, а сейчас – инвалидное кресло, постоянное обезболивание и полная неопределенность. Родители боятся, что с их дочерью может повториться то, что случилось год назад с Ангелиной Разиньковой. 21 февраля 2019 года в Калининграде произошла ужасная трагедия – в приемном покое психиатрической больницы №2 скончалась 15-летняя школьница из Гусева Ангелина Разинькова. Девочку лечили от депрессии, а у нее было слабое сердце (подробности).