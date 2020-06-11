В правительстве скорректировали правила поступление школьников в 10-е классы в Калининграде

Накануне министр образования Калининградской области Светлана Трусенева сообщила об изменении правил поступления в 10-е классы.

РЕШАЮЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ

- Нестабильная эпидемиологическая ситуация, которая связана с распространением COVID-19, сегодня потребовала принятия других решений по порядку поступления обучающихся на старшую ступень школы, в 10-й класс, - сказала министр образования. - Вносятся изменения в приказ министерства образования области, и установлен следующий порядок. Для того, чтобы подать заявление в 10-й класс, необходимо подать аттестат и само заявление, а также приложить портфолио ребенка за 9 лет обучения.

Светлана Трусенева подчеркнула, что «рейтинг обучающихся будет выстраиваться на основании среднего балла аттестата, итоговых оценок по профильным предметам за 9 класс, а также по портфолио ребенка».

- Обучающийся будет зачислен при наличии свободных мест, - прокомментировала изменения глава ведомства. – Отмечу, на старшую ступень школы ребята всегда поступали в соответствии с индивидуальным отбором, который будет осуществляться и в этот раз.

Что касается поступления в непрофильные, а обычные 10-е классы, то здесь ничего не меняется.

- Те, кто считает важным для себя получить среднее общее образование, будут зачислены в 10-й класс не в профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов, а в обычные общеобразовательные классы, - отметила Светлана Трусенева.

О ЧЕМ БОЛИТ ДУША У МАМ

После заявления министра у калининградских родителей снова возникло много вопросов. Публикуем некоторые из них с ответами, подготовленными специалистами ведомства.

- До какого времени можно подать заявление?

- Пока мы определяем, что подача заявлений начнется с 20 июня. Конечную дату пока озвучить не можем из-за ограничительных мероприятий. Желательно подать заявление в первую неделю с начала приема.

- Когда 9-классники получат аттестаты?

- 15 июня. Порядок получения аттестатов нужно узнавать в образовательных учреждениях.

- В кадетский класс ШИЛИ также отменены экзамены?

- В этом году и туда без испытаний.

- Выпускники 9-х, 11-х классов за учебный год аттестованы, получат атттестаты. В художественной школе ясности никакой…

- Художественные школы подчиняются минкульту и городским администрациям. К сожалению, помочь не можем.

- Можно ли подать заявления на поступление в 10-й класс сразу в несколько школ?

- Да. Сначала в ту, которая приоритетна. Туда же подаете оригиналы. В остальные – копии документов.

- Можем ли мы не забирать аттестат из школа, если собираемся остаться в той же школе?

- Нет, надо забирать и снова подавать.

- Будут ли зачислять в 10-е классы школы № 58 Калининграда? (речь идет о строящейся школе на улице Артиллерийской. – Ред.)

- Нет, школа еще не достроена и не введена в эксплуатацию. Только в следующем году.

ЦИФРА

5 700 выпускников 9-х классов Калининградской области планируется зачислить в 2020 году на высшую ступень общего образования. Если количество заявлений будет больше, то набор могут увеличить.

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