Леонид Рошаль – Владимиру Путину: «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года»

В ноябре 2018 года Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило ряд обвинений руководителю роддома № 4 Калининграда Елене Белой. Самая тяжелая статья – умышленное убийство. Сначала Белую поместили в следственный изолятор, но под давлением общественности потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. В июне прошлого года по тому же уголовному делу обвиняемой стала врач-неонатолог регионального Перинатального центра Элина Сушкевич. Которая, по мнению следователей, стала исполнителем воли Елены Белой.

Так что же случилось? Осенью 2018 года в роддоме №4 на свет появился глубоко недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. И.о. главврача Елена Белая узнала о рождении ребенка и его тяжелом состоянии и, как полагают правоохранители, осознавала, что «последующим наиболее вероятным летальным исходом жизни новорожденного будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, а это может негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача». Согласно этой версии, Белая желала сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы роддома и приняла решение об убийстве новорожденного.

- Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка, - говорится в заявлении областного СУ СКР. - По указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибели плода до рождения.

Следователи подчеркивают, что приведенные обстоятельства подтверждены заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз. В деле есть показания очевидца, присутствовавшего при совершении убийства.

Калининградский областной суд удовлетворил ходатайство защиты Элины Сушкевич о рассмотрении ее дела судом присяжных заседателей. Отбор присяжных начался 8 июня, и в тот же день глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступил с довольно резким заявлением.

«Врачей из Калининграда обвиняют в убийстве ребенка, основываясь и на данных о концентрации магния, железа и цинка в теле ребенка. Утверждаю, что это - ошибка, и следственные органы сработали не профессионально, - написал Рошаль в Твиттере. - Необходимо направить на новую экспертизу, а этих следователей – уволить».

Сегодня, 12 июня Леонид Рошаль во время выступления в Москве на Поклонной горе на церемонии награждения Героев Труда обратил внимание президента России Владимира Путина на уголовное преследование калининградских врачей.

- Я должен выполнить просьбу врачебного сообщества и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство, - сказал Рошаль. - Такого не было в России с 53-го года. Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, выступить там и пояснить, почему это все неправильно.

Добавим, Леонид Рошаль стал первым, кто публично поддержал Елену Белую в ноябре 2018 года. Уже тогда он провел параллель между этой историей и печально знаменитым «делом врачей» 1953 года, когда группу видных медработников обвинили в умышленном убийстве ряда советских лидеров.

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8 июня в Калининградском областном суде в закрытом режиме пройдет отбор присяжных заседателей, которые вынесут вердикт обвиняемым в убийстве новорожденного врачам Елене Белой и Элине Сушкевич. Выбрать требуется 8 присяжных, а также запасных. Перед началом процесса «Комсомолка» спросила у адвокатов сторон – что они ждут от суда присяжных (подробнее).