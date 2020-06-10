Банк «Открытие»: 40% россиян начнут копить «на черный день» после карантина

Карантин существенно повлиял на финансовое поведение наших сограждан. 39% россиян в целом и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. При этом более половины россиян намерены тратить меньше, чем до самоизоляции. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Только 19% россиян (22% москвичей) заявили, что у них уже есть достаточные накопления и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на «черный день». 32% опрошенных (в Московском регионе - 23%) не будут копить деньги из-за отсутствия финансовых возможностей.

Бума расходов и быстрого восстановления потребления ждать не приходится. 53% респондентов заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. 36% россиян (31% жителей Москвы и Московской области) намерены сохранить расходы на докарантинном уровне. Только 3% жителей страны (5% москвичей) заявили о желании тратить больше, чем до карантина.

77% не намерены экономить на своем здоровье (готовы - лишь 9%), 72% - на детях (11% готовы сокращать расходы на детей), 58% - на продуктах питания, при этом 30% допускают такую возможность.

При этом 73% готовы после карантина экономить на развлечениях, 72% - на гаджетах, 58% - на загородном доме, по 57% - на одежде, отпуске и путешествиях, 56% - на занятиях спортом.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 8-9 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.