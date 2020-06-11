2020-06-11T13:41:46+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в 3 млрд руб.

Банк «Открытие» в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в размере 3 млрд руб. по льготной процентной ставке.
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Срок кредитного соглашения, подписанного в рамках исполнения постановления Правительства РФ №582 о финансировании системообразующих организаций страны, составляет один год.

«Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» является давним стратегическим партнером нашего банка. Основным направлением ее деятельности является проектирование, строительство и последующее техническое обслуживание сложных промышленных объектов. Клиентами корпорации являются ведущие компании нефтегазохимической и энергетической отрасли, предприятия горнодобывающей, металлургической и обрабатывающей промышленности, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что кредитная линия, которая пополнит оборотные средства «Ренейссанс Хэви Индастрис», даст компании новый импульс для развития как на российском, так и на международном рынке».

«Кредит, выданный «Ренейссанс Хэви Индастрис», лишь одна из череды сделок нашего банка, которые мы заключаем в рамках постановления Правительства РФ с системообразующими предприятиями нашей страны, – прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие». – Эта программа уже на практике доказала свою крайнюю востребованность и эффективность в поддержке отечественной экономики. Именно поэтому банк «Открытие» намерен оперативно использовать весь выделенный лимит субсидируемых кредитов».

Группа Компаний «Ренейссанс», основанная в России в городе С.-Петербург в 1993 году, в настоящее время ведет свою деятельность в качестве генерального подрядчика и инвестора в 28 странах мира. В 2011 году было создано промышленное подразделение «Ренейссанс Хэви Индастрис» – для реализации проектов тяжелой промышленности. Ключевыми конкурентными преимуществами этой компании являются сильный инженерный потенциал, обширный опыт и высокое качество услуг, благодаря которым многие ведущие заказчики и инвесторы и отдают свое предпочтение «Ренейссанс Хэви Индастрис».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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