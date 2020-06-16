Расписание ЕГЭ в Калининграде 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Календарный план единого госэкзамена в этом году стартует 29 июня. Принято решение, что в этом году сначала пройдут пробные экзамены без участия детей. Цель такого новшества – еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Для таких пробных экзаменов отведено два дня – 29 и 30 июня.

Еще из необычного - в этом году обязательный ЕГЭ по русскому языку будут сдавать два дня. Это как раз связано с требованиями Роспотребнадзора по рассадке участников аттестации для соблюдения социальной дистанции. Основной этап сдачи ЕГЭ, и пройдет он очно, начнется 3 июля и продлится, включая резервные дни, до 25 июля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ состоится в первых числах августа.

По данным регионального министерства образования, в этом году заявки на сдачу ЕГЭ поступили от 5200 нынешних одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет (в прошлом году было зарегистрировано 4500 участников).

2% выпускников школ этого года (98 человек) приняли решение не сдавать ЕГЭ. Часть ребят планируют поступать в образовательные учреждения Польши, Чехии и других стран. Также есть выпускники, кто продолжит обучение в учреждениях среднего профессионального образования.

Ни пуха, ни пера!

КОНКРЕТНО

Основной период сдачи ЕГЭ

29 и 30 июня – пробные экзамены, без участия выпускников. 3 июля - география, литература, информатика и ИКТ 6 и 7 июля – русский язык 10 июля – профильная математика 13 июля – история, физика 16 июля – обществознание, химия 20 июля – иностранные языки, биология 22 и 23 июля – иностранные языки (говорение) 24 июля – резервный день (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков) 25 июля – резервный день (по всем учебным предметам)

Дополнительный период сдачи ЕГЭ

3 августа - география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (говорение), биология, история 5 августа – русский язык 7 августа - обществознание, химия, физика, иностранные языки (кроме «Говорение»), математика 8 августа – резервный день: по всем учебным предметам.

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