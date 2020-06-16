Банк «Открытие»: 75% россиян будут искать подработки после карантина

Только у 10% россиян (и лишь у 7% жителей Московского региона) уже есть дополнительные источники дохода. При этом 75% наших сограждан поддерживают идею введения в стране безусловного базового дохода, гарантированного государством. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 13% россиян не одобряют идею безусловного дохода. Самый высокий процент одобрения ежемесячных выплат гарантированной государством фиксированной суммы каждому гражданину — в Южном (86%) и Северо-Кавказском (79%) федеральных округах. Наиболее высокая доля противников безусловного дохода в Сибирском (20%), Центральном (19%) федеральных округах, а также в Москве и Московской области (18%).

Главными минусами безусловного дохода для россиян являются слишком большие расходы государства (так считают 26% респондентов в России в целом и 29% москвичей), уменьшение стимула работать для человека (также 26%) и возможное усиление притока мигрантов (19%). Среди опасностей безусловного дохода граждане называли также рост инфляции, угрозу того, что «богатые станут еще богаче».

Главными плюсами безусловного дохода россияне считают помощь в решении проблемы бедности (43% в целом по стране, 58% жителей Северо-Кавказского федерального округа, 50% жителей Дальневосточного федерального округа), возможность создать людям условия для занятия тем, чем они хотят заниматься, в том числе творчеством, а не тем, чего требует рынок (37% россиян). 34% россиян полагают, что безусловный базовый доход уменьшит остроту проблемы экономического неравенства и столько же, что снизит уровень преступности в стране. Кроме того, россияне считают, что безусловный доход может повысить рождаемость, снизить количество самоубийств и прибавить людям уверенность в завтрашнем дне.

При этом россиянам не нужен высокий безусловный доход. 30% россиян (32% москвичей) согласны на доход на уровне устанавливаемого официального прожиточного минимума. 28% полагают, что сумма таких выплат должна быть в пределах 10-20 тысяч рублей в месяц, 22% находят приемлемой сумму от 20 до 30 тысяч рублей, 11% - от 30 до 40 тысяч рублей, 10% - выше 40 тысяч рублей в месяц. При этом для счастья и уверенности в себе большинству россиян нужен базовый доход не больше 20-30 тысяч рублей в месяц.

76% россиян (78% жителей Московского региона) продолжат работать в случае получения базового безусловного дохода. 27%( 25% жителей столичного региона) намерены в таком случае сменить работу и заниматься тем, что им нравится. Твердо заявили о намерении не работать и жить исключительно на безусловный доход лишь 2% опрошенных. Еще 8% поставили свое желание работать в зависимость от суммы гарантированного государством безусловного дохода.

* Опрос проведен банком «Открытие» 13-15 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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