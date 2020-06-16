2020-06-16T13:39:56+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99%

ПАО Банк «ФК Открытие» снизил ставки по кредитам в рамках «Госпрограммы 2020».
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Теперь приобрести квартиру на первичном рынке в кредит можно по ставке 5,99% годовых. Это одно из лучших предложений на российском рынке ипотечного кредитования.

Программа позволяет приобрести жилье у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

«Госпрограмма 2020» ориентирована на самый широкий круг заемщиков: взять кредит на выгодных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья.

«Госпрограмма 2020 пользуется большой популярностью у наших клиентов. Новая ставка сделает покупку жилья еще более доступной и позволит поддержать спрос на ипотеку вплоть до окончания действия программы в ноябре этого года», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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