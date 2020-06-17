В этом году звание почетного гражданина Калининграда могут дать сразу троим

В среду, 17 июня, депутаты городского совета Калининграда тайным голосованием в очередной раз выберут почетного жителя нашего города. В этом году заявлено всего три кандидатуры. Подробности о них и о самой награде узнали в программе «Говорит Калининград» на радио Комсомольская правда.

В этом году на звание почетного калининградца претендуют экс-главврач наркологического диспансера, основатель наркологической службы, заслуженный врач РФ Владимир Аменицкий; руководитель региональной общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Александра Дубровина и актриса Александра Яковлева, которая является депутатом городского совета.

Как рассказал в эфире зампредседателя горсовета Андрей Шумилин, присудить звание могут и всем троим, в зависимости от результатов голосования.

- Знаки отличия готовы, - сказал депутат.

Прецеденты тоже были: в 2005 году в Калининграде стало сразу на 11 почетных жителей больше, в 2011 году достойными признали четверых (среди них были Евгений Гришковец и Аркадий Фельдман), в 2018 году отметили троих (вы наверняка помните, как впопыхах добавляли участника штурма Кёнигсберга Бориса Пирожкова). Но чаще депутаты останавливаются на одной кандидатуре. Что касается претендентов, то выдвигают граждане или общественные организации, собрав немалый пакет документов и сопроводив его коллективным письмом не позже, чем за полтора месяца до процедуры голосования.

- Документы в этом году пришли ровно на троих, - рассказал Шумилин. – Вообще, положение о почетных калининградцах очень жесткое, человек должен ему соответствовать: сделать что-то важное не только для города, но и для страны, а то и в мировом масштабе.

О выборах почётного гражданина Калининграда: Человек должен быть выдающимся 00:00 00:00

Член Общественной палаты России, журналист Елена Волова лично знакома с двумя кандидатами из трех, и поделилась своими впечатлениями.

- Яковлева и Аменицкий бывали у меня в студии. Очень восхищаюсь обоими, но отдала бы свой голос за Владимира Аменицкого. Он 30 лет возглавлял наркодиспансер, спас многие семьи, в которых были проблемы алкоголизма и наркомании. А вспомните, как Владимир Аменицкий защищал онкослужбу! Он очень четко обозначил виновных, рассказал, как люди платили своими должностями за нежелание выполнять то, что считали неправильным. Такие люди не боятся. Почетные граждане, на мой взгляд – не устаревшее звание. Они действительно приходят на помощь всегда, когда нужно экспертное мнение. Кстати, в будущем я бы рекомендовала кандидатуру Светланы Соколовой. Она много сделала не только для зоопарка, но и в других учреждениях культуры под ее руководством все сдвигалось с мертвой точки, - говорит Волова.

КОНКРЕТНО

Что дает звание почетного горожанина

Постановление от 2009 года указывает, что почетные калининградцы имеют право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования всех форм собственности; льготу по освобождению от местных налогов и сборов в части средств, подлежащих зачислению в местный бюджет; льготу по освобождению от уплаты за коммунальные услуги на 50% и право на получение ежемесячной денежной выплаты. Руководитель Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман, получивший знак отличия в 2011 году, признался в эфире, что пользуется только выплатой, которая ежемесячно поступает на личный счет, а остальные льготы считает излишними для себя.

- Есть финансовая поддержка, а другими льготами, я считаю, мне пока не следует пользоваться. Я даже не изучал их. Сам знак храню дома, надеваю на торжественные мероприятия. Это отличие повышает требовательность к себе. Если тебя так оценил город - нужно еще больше сил отдать, чтобы это было оправдано, - говорит Фельдман.

Почетных калининградцев уже шесть десятков, и встречаются они несколько раз в год с помощью мэрии - на праздники и различные советы. А вот свои знаки отличия каждый получает в День города. В этом году грандиозного торжества не будет. Андрей Шумилин рассказал, что массовые мероприятия решили не финансировать из-за пандемии, нас ждет «другой формат», пока без конкретики. Но хотя в мэрии в этом году не будут индексировать зарплаты сотрудникам, и в целях экономии переносят на следующий год некоторые ремонты, деньги для почетных граждан есть.

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