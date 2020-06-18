6 самых распространенных схем обмана, которые используют телефонные и интернет-мошенники в Калининграде

За время пандемии коронавируса количество пострадавших от мошенников калининградцев выросло на 30%. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Калининградской области, полковник полиции Анатолий Каманицин.

Полиция: За время самоизоляции количество мошенничеств в Калининграде выросло на 30% 00:00 00:00

- В 2020 мы уже зафиксировали более 430 фактов похищения денег со счетов граждан, и почти 720 фактов мошеннических действий. При том, что половина обманутых в полицию даже не обращается. И 80% мошенничеств совершается с помощью телефона или интернет-технологий. От них страдают все, но особенно – люди в возрасте от 20 до 40 и от 60 до 80 лет. Самая большая сумма, которой в этом году завладели мошенники в Калининграде - 2,5 млн рублей. А антирекорд 2019 года - четыре миллиона! – рассказал Каманицин.

КАК ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ

Благодаря пандемии наша жизнь существенно изменилась, и преступники стараются идти в ногу со временем. Появилось сразу несколько околокоронавирусных схем.

Первая - «Установите нашу программу, чтобы получать полную информацию о распространении коронавируса». Вам могут позвонить и предложить такую услугу. Внешне эти программы похожи на полезные, но похищают ваши персональные данные.

Вторая - «Поздравляем, вы выиграли деньги!». Схема, когда ради получения неожиданного приза нужно сообщить данные своей карты или даже перевести какую-то сумму, не нова. Но она заиграла иными красками.

- У многих сейчас расшатанное психологическое состояние, страх, ощущение неопределенности. Сейчас люди очень хотят какого-то чуда, выгоды, легких денег, - говорит координатор программы минфина по финансовой грамотности в Калининградской области Алёна Бушмина. – В результате, мошенникам даже не приходится своих жертв уговаривать.

Третья - фейковые кадровые агенства. В этом году люди массово теряли работу и зарплату, изо всех сил старались подработать на стороне. Фейковые агенства предлагают устроиться на удаленку. Ваше резюме всегда подходит, вы – идеальный сотрудник и наняты, а теперь… нужно поучаствовать в акции известного бренда – купить оборудование. Жертвы переводят деньги, и ничего не получают взамен.

Четвертая - пособия и субсидии - без заявлений и мороки. Сейчас создано несколько десятков лже-сайтов, предлагающих людям «по упрощенной схеме» получить назначенные на детей выплаты. Для этого нужно всего лишь предоставить данные своей банковской карты. Важно! Никакое официальное заведение, которое хочет вам что-то перечислить, не попросит номера карты или CVV-код. Для настоящих выплат нужны реквизиты счета в банке. Если просят код, смс-уведомление – это мошенники. А без заявления, которое вы должны написать на сайте Госуслуг или в кабинете налогоплательщика, никакая выплата тем более не поступит.

Пятая - «Продаете? Покупаем!». В этом году мошенники стали активнее использовать чужие объявления о продаже. Так, одна калининградка выставила на Авито детскую коляску. С ней связались «покупатели», пообещали перевести деньги… получив реквизиты карты и код одноразовой транзакции. Понятно, что произошло дальше.

Шестая - сайты-дублеры известных интернет-магазинов. Ссылки на фейковые сайты приходят людям в смс и других сообщениях, обещая грандиозные скидки. А полученными от вас реквизитами преступники пользуются сами либо продают другим.

КАК ЖЕ ЗАЩИТИТЬСЯ?

В полиции напоминают, что вернуть отданные мошенникам деньги непросто: банк в большинстве случаев не может отменить трансакцию, ведь там работает система моментальных платежей. Операторы связи могут блокировать номера обманщиков только по решению суда. А в большинстве случаев преступники используют не обычную сотовую связь, а интернет-звонки - так можно зарегистрировать любой номер, звонить из любой точки мира, где есть wi-fi. Потому включайте голову и запомните несколько правил:

- Не поддавайтесь на рекламу, смс- и ммс-рассылки, не идите по ссылкам, не открывайте вложенные файлы, не устанавливайте подозрительные приложения.

- Во время онлайн-шоппинга обратите внимание, есть ли в адресной строке сайта значок замка: значит, он прошел сертификацию. Пользуйтесь официальными мобильными приложениями, а при переводах обращайте внимание на реквизиты.

- Покупая что-то у частного лица через сайт объявлений, общайтесь с человеком только на этом сайте, не уходите в мессенджеры. Если вас обманут, служба безопасности сайта может отследить переписку и даже найти мошенника, ведь продавцы регистрируются.

Полный эфир о мошенниках слушайте ЗДЕСЬ.