2020-06-18T10:18:20+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» оптимизировал выездную работу по сбору задолженности

Новая система управления выездным взысканием, базирующаяся на технологическом решении Magenta
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Mobile Collection, позволит банку повысить эффективность работы и увеличить объем сбора задолженности.

Система планирует выездные мероприятия для специалистов банка таким образом, чтобы число контактов с клиентами было максимальным. Использование мобильных устройств с приложением Magenta дает возможность сотрудникам банка «Открытие» продуктивно работать вне офиса.

«Новая система управления выездным взысканием поддерживает деятельность сотрудников на ходу и позволяет сэкономить около 30% их рабочего времени на планировании маршрутов, подготовке бумажных документов и посещении офиса», - рассказывает Александр Мямлин, старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка «Открытие».

На мобильном рабочем месте специалиста теперь есть план встреч и звонков, информация о клиентах из портфеля. Результаты выездов фиксируются сотрудником на планшете и в онлайн-режиме поступают в учетные системы банка для обработки, формирования отчетов и планирования дальнейших действий в работе с клиентами.

Благодаря переходу на безбумажный принцип подготовки к выезду и обработки результатов встреч, а также внедрению механизма удаленного контроля выездных мероприятий, сотрудники избавлены от необходимости ежедневно посещать офис, что особенно актуально в текущих условиях.

«Внедрение решения позволяет банку «Открытие» увеличить число контактов с клиентами. Благодаря передаче на мобильные рабочие места актуальной информации о должниках, повышается качество подготовки специалистов к переговорам и, как следствие, их результативность», - отметил Евгений Тесленко, директор проектов компании «Маджента».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Компания Маджента - разработчик цифровой логистической коммуникационной платформы Magenta. Решения на базе платформы повышают эффективность управления транспортом, мобильными сотрудниками, корпоративными перевозками персонала, а также улучшают качество логистических сервисов, предоставляемых конечным клиентам. Уже более 15 лет решения компании используют лидеры ритейла, финансовой, нефтегазовой и других отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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