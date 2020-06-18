2020-06-18T12:08:15+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» стал генеральным партнером бренда «Сделано в России»

Банк «Открытие» стал генеральным партнером проекта по продвижению национального бренда «Сделано в России».
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совместная работа позволит предложить комплекс мер поддержки российских компаний малого и среднего бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение на внешних рынках. Компании, вышедшие на экспорт или только планирующие сделать это в ближайшей перспективе, получат доступ к новым, специально разработанным продуктам и набору инструментов по продвижению своего бизнеса в более, чем в 30 странах по всему миру.

«Банк «Открытие» активно работает с малым и средним бизнесом. Для нас важен вопрос «Как помочь нашим клиентам в развитии бизнеса?». Мы хотим, чтобы предприниматели могли развиваться, решать свои амбициозные задачи. Пандемия заканчивается. И сейчас самое подходящее время перезапустить свой бизнес и открыть для себя новые возможности. Именно поэтому банк поддержал коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России». В условиях разрыва международных производственных цепочек, а также ускорившегося роста цифровизации, бизнесу необходим совместный инструмент продвижения, обеспечивающий международную коммуникацию и доступ к информации о бизнесе для международных партнеров и потребителей», — прокомментировала заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. - Соглашение предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития реального сектора экономики в целом».

«Поддержка банка «Открытие» еще раз подтверждает статус и лидерство проекта «Сделано в России» в своей области. Учитывая нашу активную работу по консолидации усилий частных и государственных партнеров, а также недавнее подписание партнерства с Фондом «Росконгресс», привлечение коллективной аудитории одного из крупнейших государственных банков России, а также крупнейшего нефинансового института развития позволит нам выйти на новый уровень развития. Кроме этого, целый ряд регионов изъявили желание принять участие в проекте, с некоторыми мы уже ведем активную работу по каталогизации локальных предпринимателей», — отметил генеральный директор «Сделано в России» Михаил Садченков.

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в 3 млрд руб.
Банк «Открытие» в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в размере 3 млрд руб. по льготной процентной ставке.
Банк «Открытие»: предприниматели могут сдавать налоговую отчетность через интернет-банк «Бизнес-Портал»
Клиенты ПАО Банк «ФК Открытие» представители малого и среднего бизнеса могут сдавать отчетность в налоговую инспекцию через интернет-банк «Бизнес-Портал».
Банк «Открытие»: женатые и замужние обращаются к врачам для онлайн-консультаций на самоизоляции чаще холостяков
Банк «Открытие» совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» во время режима самоизоляции запустил бесплатные медицинские консультации онлайн для своих клиентов
Новости 24
На стене дома в центре Гурьевске появилось граффити с изображением врача
В Калининграде запретят остановку в проезде между улицами Спортивной и Чкалова
На съемки фильмов в Калининграде кинокомпании потратят 260 млн рублей
В Калининграде от коронавируса умер 78-летний мужчина
На ул.Суворова в Калининграде сбили двух пенсионерок на «зебре»
В Калининграде в четверг не работают светофоры на двух перекрестках
Калининградца оштрафовали за контрабанду сигарет в Литву
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининграде из оборота изъяли 40 тысяч бутылок «левого» алкоголя
В Калининграде в четверг пройдет репетиция воздушного парада
В Калининграде за сутки выявили 34 новых случая коронавируса
В Калининграде из горящей квартиры эвакуировали жильца
МЧС: В четверг в Калининграде ожидается гроза и усиление ветра
Калининградская область вошла в топ-10 популярных направлений для экологического туризма
Названа точная дата открытия детских летних лагерей в Калининградской области