Видео с «танцующим маршем» темнокожих курсантов из Калининграда взорвало интернет

В сети появилось и широко разошлось видео, на котором ангольские курсанты Балтийского военно-морского института (БВМИ) имени Ушакова репетируют прохождение торжественным маршем. Темнокожие ребята в идеально подогнанной белоснежной форме то ли бегут, то ли танцуют, то ли действительно маршируют (а, скорее, все вместе), выкрикивая бодрую речевку на непонятном языке. Ну совсем как рэперы из Бронкса, оттачивающие стиль милитари.

Действие происходит на плацу учебного заведения. Зрителей немного, но один из них весьма колоритен - православный священник. Он аккуратно снимает происходящее на телефон и по всему видно, что ему нравится происходящее. А кому такое не понравится? Резво, ярко, экзотично.

Но возникает резонный вопрос: может, курсанты готовятся к параду Победы, который пройдет в Калининграде 24 июня?

- Спешу вас огорчить, этих ребят на площади Победы мы не увидим, - говорит "Комсомолке" руководитель пресс-службы Балтийского флота Роман Мартов. - Иностранцев в местных парадах задействовать не будут. Во-первых, так как их мало, а во-вторых, на парады курсантов из Анголы, Вьетнама, Йемена, Казахстана и других стран не выставляли никогда.

А вот российские курсанты Балтийского института в параде Победы 24 июня поучаствуют, причем не в одном.

- В этом году они в 12-й раз в истории БВМИ пройдут по брусчатке Красной площади коробкой, - продолжает Роман Мартов. - Среди участников парада каждый третий курсант - продолжатель офицерской династии. Курсанты, которые будут участвовать в параде, представят 37 регионов России.

В Калининграде же в параде будут участвовать более ста курсантов и офицеров института, в том числе девушки - в составе сводной женской роты пешего парадного расчета Балтийского флота.

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