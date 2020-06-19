В Калининграде открылся визовый центр Литвы. А что с визами в Польшу и Германию?

Хорошая новость о возобновлении работы визового центра Литовской Республики в Калининграде возбудила наших туристов. Что говорить, мы все уже соскучились по поездкам в Европу. Однако и Литва открылась не для всех желающих. А визовые центры Польши и Германии и вовсе пока что на замке.

Последняя новость на польском официальном сайте висит с конца марта и пока что без изменений: «С 30.03.2020 до дальнейшего уведомления, ввиду глобальных мер, связанных с распространением вируса COVID-19 Визовый центр Польши в Калининграде будет закрыт на прием и выдачу документов. Просьба следить за обновлением информации на нашем сайте». Аналогичную информацию дает автоответчик контактного номера визового центра в Калининграде на улице 1912 года.

В генконсульстве ФРГ тоже мертвая тишина. Единственное новостное объявление звучит так: «Внимание! В связи с эпидемической ситуацией Визовые центры Германии в Россиии временно закрыты. Пожалуйста следите за актуальной информацией на нашем сайте».

Ситуацию с визовыми центрами прокомментировала директор туристического бюро "Планета" Светлана Зуева.

- Мы делали для своих клиентов визы в Литву, Польшу и Чехию через визовые представительства. Но пока границы Калининградской области для туристов закрыты, а на пунктах пропуска пусто, - сказала Светлана Зуева "Комсомолке" в Калининграде. - Железнодорожное и автомобильное сообщение с Литвой тоже закрыто для путешествий, поезда не ходят. И нам «визировать» некого. Уже делали запрос зарубежным коллегам. Они говорят, когда откроет Россия свои границы, тогда откроет Евросоюз. Будет зеркальный ответ. Сейчас же постановление Правительства РФ о закрытии наземных границ пока не отменили. Нет смысла выдавать визы в никуда.

Светлана Зуева добавила, что в понедельник будут направлены письма в визовые центры Польши, Литвы и Германии:

- Надеемся, что конкретика прояснится и что осенью будем работать в прежнем режиме, как до наступления пандемии. Будем возить детские и школьные группы за границу.

Напомним, с 13 июня Польша открыла свои границы для граждан Евросоюза, с 16 июня возобновилось международное авиасообщение. Границу с Германией, Чехией, Словакией и Литвой можно пересечь только в специально отведенных местах. Также сохраняются ограничения на въезд иностранцев в Польшу, но для отдельных категорий россиян польские границы открыты.

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