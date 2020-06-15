Польша открыла границу с Калининградом: кому уже можно за границу, а кому пока нет

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:13:40+03:00

В настоящее время открыты два погранперехода - в Гжехотках и Безледах

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В ночь с 12 на 13 июня Польша открыла границу с Калининградской областью, однако въехать в соседнее государство смогут далеко не все. Любителям аквапарка в Миколайках, а также поклонников польских супермаркетов придется подождать - экскурсии в "Бедронку" пока откладываются на неопределенное время.

А кому же можно попасть в Польшу уже сейчас?

В Варминьско-Мазурском пограничном управлении подробно указали, для кого граница ЕС открыта. Во-первых, для лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в соседней стране. Во-вторых, для тех, у кого супруг или супруга имеют польское гражданство. В-третьих, для дипломатов. В-четвертых, для имеющих в Польше постоянную работу. В-пятых, для студентов, проходящих обучение в польских учебных заведениях.

Кроме того, сохраняется возможность въезда в Польшу для водителей-дальнобойщиков и прочих категорий граждан, для которых ограничения не вводились.

"Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин, - говорится на сайте ведомства. - Во время пограничной проверки каждый путешественник должен предоставить адрес, где он будет находиться во время самоизоляции) и номер телефона для прямого контакта. Эта информация вводится непосредственно в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые будут проверять выполнение условий карантина".

Добавим, что на въезд в Польшу работают пока два погранперехода - Мамоново-2-Гжехотки и Багратионовск-Безледы.

Подробная информация - ЗДЕСЬ.

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Граница Польши и стран Балтии будет открыта для свободного передвижения граждан 12 июня. Об этом сообщает BNS со ссылкой на премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса. В этот день планируется встреча с премьером Польши Матеушем Моравецким у государственной границы. Глава ведомства отметил, что внутренние границы между странами открываются, и страны Балтии являются тому примером (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU