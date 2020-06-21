«Не все так однозначно»: соцсети бурно обсуждают видео аварии в центре Калининграда, в которой погибла пассажирка мотоцикла

В субботу вечером в самом центре Калининграда - на перекрестке улиц Черняховской и Пролетарской - произошла трагедия. Пожилой водитель автомобиля "Рено" (мужчине 71 год), пропустив две машин, начал поворот с Черняховского налево, на Пролетарскую. В ту же секунду в борт "Рено" на высокой скорости врезался мотоцикл. Удар был страшной силы. Мотоциклист с травмами доставлен в больницу, его пассажирка погибла на месте происшествия.

Трагедия не могла оставить равнодушными калининградцев. Тем более, что похожая авария случилась не так давно, в начале мая, на перекрестке Советского проспекта и улицы Гайдара. Тогда погибли два человека. Многие высказывают свое мнение в соцсетях и большинство сходится, что виноват водитель автомобиля. Хотя есть и другие точки зрения. Приведем некоторые из них.

"Мотоцикл отличный, управляемость изумительная. Человек едет по своей полосе, по главной, не нарушая, и погибает. Ну что за..." - сокрушается Борисыч.

"Кому за 70 надо снова на права сдавать, проверять на годность к вождению! Они своей тормознутостью реально подвергают опасности жизни и здоровье других людей!" - пишет Светлана К.

"Отберите уже права у этих стариков! Они знаков приоритета не замечают вообще", - призывает человек под псевдонимом Лотос.

"Может хватит уже людей в таком возрасте за руль допускать? Это реально опасно", - присоединяется Денис.

Но ему возражают: "Среди виновных - все возраста. Что пожилых лишний раз тюкать, им и так очень трудно живется?! Давайте будем справедливы ко всем".

Авария произошла в субботу вечером.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

"Интересно с какой скоростью на мотоцикле в городе надо двигаться ,чтоб не остановиться в целях собственной безопасности. Это, блин, центр города", - сообщает свое мнение Илья С.

"Может надо уже на перекрестках притормаживать,а не лететь как сумасшедший?" - задает риторический вопрос Наталья.

"Не надо во всем обвинять водителя "Рено", сколько бы ему лет не было. Да видно же, что "Рено" пропустил всех по главной, и спокойно начал поворот. И когда он его уже закончил, на бешеной скорости в него впаялся моцик. Формально моцик на своей полосе, значит не виновен, но если разобраться - а на каком расстоянии был моцик в момент, когда "Рено" начал поворот? И какой был сигнал светофора в тот момент? Не все так однозначно, надо делать экспертизу... Родным и близким женщины соболезнования", - высказалась Ольга.

"Мотоциклисты должны ездить 40 км максимум, а то носятся, как на пожар, людей убивают, и реально трудно увидеть за доли секунды несущийся моцик.... Старик виновен, но больше виноват водитель мотоцикла. А человека больше нет", - пишет девушка под псевдонимом Рыжик.

Но ей возражают: "Вы видео еще раз посмотрите, обратите внимание на машины и их скорость а потом гляньте уже на мото и его скорость не отличается от проехавших машин".

"Очень похоже на недавнюю трагедию Советский проспект - Гайдара. Словно вторая серия. Только там погиб водитель, а здесь пассажир..." - замечает Петр.

В любом случае точную оценку действиям участников аварии дадут специалисты ГИБДД. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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В минувшее воскресенье 3 мая, невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения стали причиной сразу двух смертей в центре Калининграда. Водитель «Ауди» поворачивал с Советского проспекта на улицу Гайдара и не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», двигавшемуся по проспекту на выезд из города. В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Также погибла 48-летняя пассажирка «Ауди», супруга водителя. Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована (подробности).