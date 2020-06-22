Банк «Открытие» и «Моё дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей

Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Моё дело» в интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Теперь клиентам банка - компаниям малого и среднего бизнеса вести бухгалтерский учет стало проще и удобнее.

Интуитивно понятный интерфейс, умные подсказки и автоматическая проверка данных позволят предпринимателю самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков. Интеграция обеспечит автоматическую загрузку выписок по расчетному счету и отправку платежных поручений в клиент-банк в одной системе без переключения между вкладками.

Сервис подготовит пользователям персональный налоговый календарь с напоминаниями о сроках подачи документов в ФНС и уплаты налогов. Вся отчетность формируется в несколько кликов, подписывается «облачной» электронной подписью и отправляется электронно по защищенному SSL-каналу.

«Мы рады, что клиентам «Открытия» стало проще использовать сервис «Моё дело». Автоматический разбор выписки и проведение в бухучете денежных операций не требует от пользователя сложных, персонализированных настроек. Интеграция с банком настраивается один раз и работает самостоятельно, иногда задавая вопросы по нераспознанным операциям. Благодаря онлайн-обмену данными с банками, смарт-терминалами, CRM, различными облачными сервисами, ИФНС, ПФР - учет становится удобнее с каждым днем. При этом мы тщательно следим за безопасностью данных. Более 60 000 наших клиентов совершают более 10 млн сервисных операций в день, не опасаясь за сохранность своей информации», — прокомментировал генеральный директор компании «Моё дело» Сергей Панов.

«Банк «Открытие» стремится предложить предпринимателям широкий спектр услуг, удовлетворяющий основные потребности их компаний. Не секрет, что бухгалтерия является неотъемлемой частью любого бизнеса, и каждый предприниматель встает перед выбором, каким образом ее вести. Запуск автоматического обмена данными с сервисом «Мое дело» позволит клиентам, которые уже пользуются этим сервисом, автоматизировать множество рутинных операций, а новым клиентам получить доступ к современному онлайн инструменту, помогающему сэкономить бесценное время, которое предприниматель может посвятить собственному развитию или развитию своего дела», — отметил Илья Ольшак, директор департамента цифрового бизнеса для юридических лиц банка «Открытие».

Сервис подойдет для малого и среднего бизнеса на любой системе налогообложения. Клиентам уже доступны:

· формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат;

· расчет и законная оптимизация налогов и взносов;

· ответы экспертов консалтинга на сложные вопросы;

· расчет выплат по сотрудникам: взносы, зарплаты и другие;

· формирование банковских платежных поручений;

· создание первичных и закрывающих документов.

Чтобы подключить интеграцию достаточно следовать инструкции банка по настройке:

1. из сервиса Моё дело

2. из ДБО банка Открытие

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Компания «Моё дело» – лидер в области бухгалтерского учета по модели SaaS в России. С 2009 года закрывает потребности бизнесменов по ведению бухгалтерии. Специализируется на всех видах учета для индивидуальных предпринимателей и организаций: бухгалтерском, налоговом, кадровом, товарном и управленческом.