2020-06-22T16:35:32+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

Для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки
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С 25 июня банк «Открытие» снижает ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки.

С указанной даты приобрести квартиру в строящемся доме в рамках программы «Новостройка» можно будет по ставке от 7,5% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков (программа «Рефинансирование») и покупка готового жилья по программе «Квартира» будут доступны по ставке от 7,8% годовых.

16 июня 2020 г. банк также снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% на покупку жилья у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим. Кроме того, в «Открытии» продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

Ипотечный кредит в ПАО Банк «ФК Открытие» можно получить на сумму до 30 млн рублей на срок до 30 лет. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно дистанционно – через онлайн-каналы. Важным преимуществом также является возможность альтернативного подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

«Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья сегодня как никогда доступной для широкого круга клиентов. Со своей стороны, мы рады предложить большой выбор программ под разные цели, а также качественный сервис и высокотехнологичное обслуживание, чтобы сделать общение заемщика с банком максимально удобным и приятным», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

С более подробной информацией об условиях ипотечного кредитования в «Открытии» можно ознакомиться на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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