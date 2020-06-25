На параде в Калининграде красавица уже теряла туфельку. Но тем же летом нашла себе мужа

Парад, который прошел в Калининграде 24 июня, прогремел на всю страну. И не из-за грозных "Искандеров", которые важно проследовали по площади Победы, и не из-за стремительных истребителей, пронзивших небесную синь. Все это видели и в других городах. А вот история о потерянной туфельке случилась только у нас. Одна из курсанток, проходившая в составе парадной колонны, во время марша обронила обувь, но не растерялась и не сломала строй. За что заслужила комплимент от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова.

- Особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю. Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего! - сказал после парада Носатов.

Колонна девушек прошла, а туфелька осталась...Фото: Александр Матвеев

Девушку пока ищут, а мы тем временем вспомнили, что туфельки на параде в Калининграде уже падали. 9 мая 2010 года, когда в нашей стране отмечали 65-летие Великой Победы, не повезло курсантке Калининградского юридического института Ксении Трубицыной. Хотя почему не повезло? Это еще как посмотреть.

- Ступаю на асфальт, а туфли нет, - рассказывала "Комсомолке" Ксения. - Наши девочки, у которых обувь неплотно сидела и падала на репетициях, прикрепляли ее к ноге черным скотчем. У меня же на прогонах все было хорошо, и я так не сделала, а тут…

Дальше происходит невероятное. Моментально курсант Трубицына пинает упавшую туфлю вперед, надеясь «влететь в нее на лету». Но... промахивается.

- Сокурсница Ира схватила меня за руку, удержала в строю, - вспоминала наша героиня. - Чеканю шаг дальше. Одна нога босая, на второй - каблук. Когда была дана команда «вольно», заплакала, не от боли, хотя вся ступня в крови, - думала, что всех подвела.

Перед парадом Ксения долго и упорно оттачивала шаг.Фото: Александр Матвеев

Но казуса никто не заметил, ни первые лица области, ни ветераны, ни десятки тысяч калининградцев, смотревших парад, даже телезрители не обратили внимания. На экране - безукоризненное прохождение маршем.

Зато завершилась история с туфелькой... подвенечным платьем. К сбившей ногу в кровь девушке подскочил курсант четвертого курса Егор Титов. Нет, примерять ничего ей не стал, а подхватил на руки и отнес к карете (то есть машине). После такого происшествия долго тянуть не стал, в том же мае сделал предложение, а летом сыграли свадьбу.

- Теперь эта наша семейная история, вспоминаем, смеемся, а тогда для моей любимой – это было горе. Как мог утешал. Еще бы – ногу разбила всю. Идти сама не могла. В общежитие повезли на машине, - рассказывал старший оперуполномоченный отдела «К» УМВД Калининградской области Егор Титов. - У нас счастливый брак. В семейной жизни стараемся уйти от одной лишь темы службы. Потому что это будет не семья, а какая-то армия.

История с туфелькой закончилась свадьбой.

Сегодня Ксения Титова служит в Росгвардии. В семье растет замечательная дочь Алина, хорошо учится и серьезно занимается художественной гимнастикой.

- Так что могу поддержать подругу по несчастью, - говорит Ксения. - Ничего тут страшного нет. А по собственному примеру скажу, что это еще и к счастью: упавшая туфелька до свадьбы доведет.

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В Калининграде утром в среду, 24 июня, состоялся парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота (подробности).