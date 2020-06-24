2020-06-24T13:47:14+03:00
Общество

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

Адмирал Александр Носатов попросил лично ему представить военнослужащую
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Командующий Балтийским флотом попросил найти девушку, потерявшую туфлю.Командующий Балтийским флотом попросил найти девушку, потерявшую туфлю.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде утром в среду, 24 июня, состоялся парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов.

После завершения парада, он, вместе с губернатором Антоном Алихановым подошел к военному руководству региона, чтобы поздравить их с праздником и поблагодарить за службу. Но, перед этим, обратился к ним. Сказал, что парад прошел отлично.

- И особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю, - сказал адмирал. - Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего!

Девушки прошли по площади Победы бузупречно - ничуть не хуже мужчин. Фото: Эдуард Молчанов

Девушки прошли по площади Победы бузупречно - ничуть не хуже мужчин.Фото: Эдуард Молчанов

В параде Победы в Калининграде приняли участие более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академия, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы...

По площади проехало 75 единиц техники. Открывал парад танк Т-34, который штурмовал Кёнигсберг – для нашего города это стало традицией. Горожане увидели танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другую грозную технику.

В воздушной части парада было задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетели истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты, другая военная техника. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Первом канале начинают показ сериала «По законам военного времени», снятого в Черняховске
В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову
В Калининград из Москвы прибыл первый чартер с туристами
В Калининградской области - рекордно низкое число заболевших коронавирусом за сутки
В Калининграде отказали в условно-досрочном освобождении чиновнику, осужденному за взятку в 4 млн.
Проект реконструкции исторического Дома пожарных в Калининграде отправили на экспертизу
Жителя Калининграда обвиняют в экстремизме и даче взятки полицейскому
СМИ: У судостроительного завода «Янтарь» сменился руководитель
Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
Житель Правдинска расплачивался в магазинах найденной банковской картой
Калининградские и литовские музеи создадут новый туристический маршрут
В Калининград из Москвы прилетит первый чартер с 163 туристами
Калининградские пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в регион
Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет известный пианист Сергей Манукян
В Калининграде 53 улицы отключат от горячей воды на две недели
В Калининграде в четверг не будут работать светофор на ул. Пролетарской
В Калининграде в преддверии парада провели дезинфекцию площади Победы
В Калининграде с 29 июня открываются спортивные секции
Сотни посетителей, бесплатный вход: в Музее изобразительных искусств рассказали о первом дне работы
Власти установили время открытия магазинов и летних кафе в центре Калининграда во время Парада Победы
В Калининграде экс-замначальника Центра ГИМС будут судить за мошенничество
Парк Беккера в Янтарном благоустроят за 27 млн рублей
За сутки четверо калининградцев стали жертвами мошенников
Стало известно, почему музей «Фридландские ворота» в Калининграде не открылся для посетителей
В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило на матрасе
В Калининграде телефонный мошенник похитил у пенсионеров более 200 тысяч рублей
Небо затянет облаками: Синоптики рассказали, помешает ли погода авиапараду в Калининграде
В Калининградской области в ДТП пострадали два человека