Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

В Калининграде утром в среду, 24 июня, состоялся парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов.

После завершения парада, он, вместе с губернатором Антоном Алихановым подошел к военному руководству региона, чтобы поздравить их с праздником и поблагодарить за службу. Но, перед этим, обратился к ним. Сказал, что парад прошел отлично.

- И особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю, - сказал адмирал. - Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего!

Девушки прошли по площади Победы бузупречно - ничуть не хуже мужчин.Фото: Эдуард Молчанов

В параде Победы в Калининграде приняли участие более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академия, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы...

По площади проехало 75 единиц техники. Открывал парад танк Т-34, который штурмовал Кёнигсберг – для нашего города это стало традицией. Горожане увидели танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другую грозную технику.

В воздушной части парада было задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетели истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты, другая военная техника. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.