2020-06-23T11:45:01+03:00
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Банк «Открытие»: более 80% россиян за последние три месяца воспользовались системами дистанционных банковских платежей

Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
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Россияне активно пользуются дистанционными межбанковскими переводами средств с карты на карту, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), к которой подключены все системообразующие банки страны.

Более 80% россиян за последние три месяца пользовались дистанционными переводами средств на карты в другие банки через интернет-банк или мобильное приложение. При этом 59% россиян (62% жителей Приволжского федерального округа, 61% - Уральского, 60% - Сибирского, 54% жителей Москвы и Московской области) переводили таким образом только мелкие суммы, а 24% (33% жителей Дальневосточного федерального округа, 27% - Северо-Кавказского, 26% москвичей) осуществляли и мелкие, и крупные денежные переводы. 13% респондентов совершали переводы исключительно в рамках одного банка. Не пользовались дистанционными переводами лишь 5% опрошенных.

Лишь 12% опрошенных (в Москве и Московской области - 8%) боятся переводить дистанционно крупные суммы. 2% заявили, что не хотят декларировать доходы и опасаются налоговой инспекции.

При этом 71% россиян (91% жителей Северо-Кавказского федерального округа, 75% - Дальневосточного, 72% москвичей) готовы пользоваться дистанционными переводами, в том числе через Систему быстрых платежей, если такие переводы будут оставаться бесплатными. В настоящий момент по рекомендации ЦБ через СБП можно перевести без комиссий до 100 тысяч рублей, при этом в некоторых банках, в том числе в банке «Открытие», комиссии не берутся не зависимо от суммы перевода.

«Мгновенные переводы по номеру телефона через СБП являются хорошей альтернативой переводам с карты на карту: они совершаются без комиссии и ограничений, не требуется выяснять реквизиты карты или счета, достаточно знать номер телефона и название банка получателя. За год с момента подключения «Открытия» к Системе быстрых платежей доля таких операций в общем объеме переводов выросла до 13%. На наш взгляд, в ближайшем будущем доля объемов переводов через СБП значительно увеличится - основной прирост мы прогнозируем на вторую половину 2020г., то есть после того, как к СБП подключился крупнейший игрок», - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 19-21 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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