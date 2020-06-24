Зрители за ограждениями и красавица без туфельки: чем запомнился парад Победы в Калининграде

В Калининграде близко посмотреть парад Победы смогли не все – площадь оцепили и пускали строго по пропускам. На трибуну разрешено было пройти только представителям власти и ветеранам Вооруженных Сил в возрасте не больше 65 лет. Ветераны Великой Отечественной войны смотрели парад в прямом эфире, на площади их не было.

И если на трибуне соблюдали социальную дистанцию, то горожане за ограждениями толпились как на рынке у прилавка с дефицитным товаром. Плечом к плечу, многие были с маленькими детьми. В масках – единицы. Одни пытались пробраться поближе к дороге, чтобы увидеть хоть что-то, другие вытягивали руки с телефонами, чтобы снять видео. Прежде калининградцам настоятельно не рекомендовали приходить на праздник. Народ не прислушался.

- Бедные мальчики, вам жарко. Пить хотите, - говорит женщина, глядя на минометчиков в шлемах и тяжелых жилетах. Бойцы сидели в открытых кузовах военных машин под палящим солнцем.

Особенно колоритно боевые машины смотрелись на фоне хрущевок, отремонтированных под «ганзейские домики».Фото: Александр КАТЕРУША

Вся грозная техника длинной темно-зеленой гусеницей замерла на Ленинском проспекте. Особенно колоритно боевые машины смотрелись на фоне хрущевок, отремонтированных под «ганзейские домики».

Горожане шли и шли. Толпы собрались по обе стороны Ленинского и Советского проспекта. Самые находчивые наблюдали за парадом со ступенек на крыльце магазина, самые продвинутые смотрели онлайн-трансляцию со смартфонов.

Зрители толпились у ограждений. Почти никто не был в маске. О социальной дистанции и говорить нечего.Фото: Александр КАТЕРУША

На площади Победы Антон Алиханов поздравлял горожан, особые слова благодарности говорил ветеранам. Губернатора было хорошо слышно напротив здания мэрии, но почти не слышно в толпе на Ленинском.

Парад Победы 2020 в Калининграде.Фото: Александр КАТЕРУША

В параде приняли участие более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академии, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы...

По площади проехало 75 единиц техники. Открывал парад танк Т-34, который штурмовал Кёнигсберг – для нашего города это стало традицией. Следом горожане увидели современные танки и пушки, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и другую грозную технику.

В воздушной части парада было задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетели истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты.

Еще одной особенностью Парада в этом году стал вот такой забавный момент.

Во время прохождения коробки с военнослужащими-женщинами, у одной девушки слетела туфелька. Виду она не подала и продолжила шагать.

Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов.Фото: Эдуард Молчанов

Уже после Парада командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов сказал подчиненным:

- Особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю. - Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего!

Так что этот парад неизвестная пока девушка в форме запомнит надолго. Еще бы – ее отметил сам адмирал!