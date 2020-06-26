2020-06-26T09:51:13+03:00
Лето в городе

Погода на выходные в Калининграде: горячая суббота, грозы и обвал температуры

Впереди нас ждет контрастный уикенд
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг температура воздуха в Калининграде снова поднималась выше +29 градусов, а сегодня может быть еще жарче - до +30..+31. Осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу тоже будет жарко. По информации Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, термометры в Калининграде покажут +28. Однако, в отличие от сегодняшнего дня, пройдут дожди, местами - с грозами. Обиднее всего, что поливать, скорее всего, начнет с самого утра - планы на отдых на природе окажутся под угрозой. Резко понизится и атмосферное давление - с пятничных 764 до 754 миллиметров ртутного столба к вечеру субботы.

В воскресенье жара, к сожалению, не вернется. Максимум, на что можно будет рассчитывать, - около +24.. 25 градусов и дожди (пусть и небольшие) в течение дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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