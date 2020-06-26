Калининградский врач-невролог напомнила основные правила профилактики инсульта в жару
В жару нужно быть очень осторожными! К этому призывает калининградцев врач-невролог, и.о. заведующая отделением неврологии БСМП Екатерина Волосач.
- Жара, грядки, и люди работают до последнего, пока их к нам не привезет Скорая помощь, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» Екатерина Волосач. – Средний возраст пациентов, поступающих с подозрением на инсульт, – 60 лет.
Из общих рекомендаций, к которым нужно прислушаться: в жару пить побольше воды, защищать голову от прямого солнца, побольше есть овощей и фруктов, отказаться от жареной и соленой пищи, не заниматься самолечением и принимать назначенные врачом препараты.
Ранее Роспотребнадзор напомнил калининградцам, что в жару в целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.
Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки.
- Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU