Сдали тест на ковид: Милану Семенькову готовят к уколу за $2 млн в Москве

«Комсомолка» продолжает следить за Миланой Семеньковой - малышкой из Калининграда с диагнозом «спинально-мышечная атрофия». Для лечения крохи всем миром собрана огромная сумма – 162 миллиона рублей. Такова цена одного-единственного укола, который должен остановить развитие болезни. Препарат для Миланы доставят в Россию из Америки.

"Когда же укол?" – этот вопрос ежедневно родителям Миланы задают сотни людей. Сейчас проводится большая подготовительная работа для введения препарата. Родители собирали необходимые документы, сдали обязательный тест на COVID 19, Милане сделали анализы, оценили ее состояние после укола препарата «Спинраза».

Семья Семеньковых уже перебралась из Калининграда в Москву. Лечение Миланы пройдет в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева.

- Перед тем, как получить препарат, нужно пройти ряд обследовании, сдать анализы, - объяснила в Инстаграме мама девочки Виктория Кашуба. - Пройти консилиум, после разрешения Минздрава на ввоз препарата (может занимать от 3-5 дней ) будет организована доставка. Далее - оплата и подготовка всех необходимых документов. Растаможка препарата для ввоза в Россию занимает один-два дня. На все это необходимо примерно две недели.

Родители очень надеются, что в течение двух недель все будет сделано для того, чтобы Милана получила свое главное лечение. Сейчас самое главное, чтобы организм был готов к уколу.

- Это особенный препарат. И дело не только в его стоимости, эта инъекция, которая способна изменить судьбу. Милане выпал шанс на здоровое полноценное будущее, и все это - благодаря вам (участникам сбора. - Ред.). Мы не устанем говорить спасибо за то, что спасли жизнь нашей дочке! - говорит Виктория.